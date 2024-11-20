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Бейонсе выступит на рождественском матче NFL

20 ноября 2024 08:14
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Бейонсе появится на сцене во время матча NFL
Американская певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Популярная певица Бейонсе выйдет на сцену во время первого рождественского игрового дня NFL, организованного Netflix. Событие состоится 25 декабря на стадионе NRG в Техасе.

Об этом сообщает BBC.

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Певица выступит на матче "Хьюстон Техас" против "Балтимора Рейвенса". Выступление Бейонсе в ее родном городе станет первым концертом, на котором вживую прозвучат песни из ее новаторского альбома COWBOY CARTER. Новая пластинка звезды получила рекордные одиннадцать номинаций на "Грэмми", что является рекордом среди альбомов женщин-артисток.

Netflix также сообщил, что звезда "приведет с собой нескольких особых гостей", которые участвовали в ее последнем релизе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

Ранее Бейонсе уже выступала на Суперкубке XV в 2016 году в Санта-Кларе, штат Калифорния. В перерыве матча также выступили Coldplay и Бруно Марс, и это шоу стало одним из самых популярных в истории мероприятия, его посмотрели 115,5 миллионов зрителей.

Напомним, в престижном университете будут преподавать учебный курс о Бейонсе и его вкладе в развитие мировой культуры. Также мы показывали, как выглядит популярная дочь Бейонсе.

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