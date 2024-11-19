Кеті Перрі помітили поруч із колишнім — фото

Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Американську співачку Кеті Перрі помітили у компанії колишнього, музиканта Джона Майєра. Папараці заскочили їх разом на концерті співачки Сабріни Карпентер у Лос-Анджелесі.

Відповідні кадри були опубліковані в Instagram.

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Хоча Кеті та Джон прибули на концерт окремо, вони разом сиділи у VIP-секції. На опублікованих кадрах помітно, як виконавиця обернулася і розмовляє з вокалістом "Gravity".

Майєр вдягнувся стримано — сірі брюки та чорний піджак. Перрі обрала для виходу сіру міні-сукню з коричневим пір'ям, яку вона поєднала з коричневим тренчем і чорними чобітьми до колін.

Кеті Перрі та Джон Майєр.Фото: Christine KAURdashian/Instagram

Кеті Перрі та Джон Майєр разом на концерті. Фото: Christine KAURdashian/Instagram

Перрі почала зустрічатися з 47-річною зіркою "Піратів Карибського моря" Орландо Блумом через рік після того, як вони з Майєром розірвали стосунки. Вперше чутки про романтичні стосунки між Перрі та Маєром з'явилися у 2009 році, але вони почали зустрічатися лише через три роки після дружби.

Зірок зблизила творчість і любов до музики. Вони навіть співпрацювали разом над треком "Who You Love" 2013 року.

Нагадаємо, Кеті Перрі ледь не оконфузилась на морі. А раніше ми писали, що Кеті Перрі зняла відвертий кліп.