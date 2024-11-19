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Кэти Перри застукали на свидании с бывшим

19 ноября 2024 11:40
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Кэти Перри заметили рядом с бывшим — фото
Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Американскую певицу Кэти Перри заметили в компании бывшего, музыканта Джона Майера. Папарацци застукали их вместе на концерте певицы Сабрины Карпентер в Лос-Анджелесе.

Соответствующие кадры были опубликованы в Instagram.

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Хотя Кэти и Джон прибыли на концерт отдельно, они сидели вместе в VIP-секции. На опубликованных кадрах заметно, как исполнительница обернулась и разговаривает с вокалистом "Gravity".

Майер оделся сдержанно — серые брюки и черный пиджак. Перри выбрала для выхода серое мини-платье с коричневыми перьями, которое она дополнила коричневым тренчем и черными сапогами до колен.

Кэти Перри увиделась с бывшим
Кэти Перри и Джон Майер. Фото: Christine KAURdashian/Instagram
Кэти Перри сходила с бывшим на концерт
Кэти Перри и Джон Майер вместе на концерте. Фото: Christine KAURdashian/Instagram

Перри начала встречаться с 47-летней звездой "Пиратов Карибского моря" Орландо Блумом спустя год после того, как они с Майером разорвали отношения. Впервые слухи о романтических отношениях между Перри и Майером появились в 2009 году, но они начали встречаться только три года спустя после дружбы.

Звезд сблизило творчество и любовь к музыке. Они даже сотрудничали вместе над треком Who You Love 2013 года.

Напомним, Кэти Перри чуть не оконфузилась на море. А раньше мы писали, что Кэти Перри сняла откровенный клип.

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