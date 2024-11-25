Дженніфер Лопес засвітила сідниці у суперміні - фото

Джей Ло блиснула довгими ногами у суперміні та ботфортах
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес не залишає шанувальників без чергової порції звабливого контенту. Зірка продемонструвала черговий стильний лук.
Світлинами Джей Ло поділилася в Instagram.
Лопес закинула ноги на стіл для фото
У свої 55 років зірка має просто неперевершений вигляд. Цього разу Дженніфер блиснула довгими та підтягнутими ніжками в суперміні.
Лопес одягнула коротку сукню-жакет чорного кольору, яка ледь прикривала її сідниці. Свій образ зірка доповнила шкіряними ботфортами.
Для більш ефектних світлин знаменитість навіть закинула ноги на стіл. Сміливу добірку фото Джей Ло залишила без підпису.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як P. Diddy переживав розставання із Дженніфер Лопес.
Також ми писали, що співробітниця Джей Ло розповіла, чи знала вона про злочини свого колишнього.
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