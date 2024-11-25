Дженніфер Лопес засвітила сідниці у суперміні - фото

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес не залишає шанувальників без чергової порції звабливого контенту. Зірка продемонструвала черговий стильний лук.

Світлинами Джей Ло поділилася в Instagram.

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Лопес закинула ноги на стіл для фото

У свої 55 років зірка має просто неперевершений вигляд. Цього разу Дженніфер блиснула довгими та підтягнутими ніжками в суперміні.

Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo

Лопес одягнула коротку сукню-жакет чорного кольору, яка ледь прикривала її сідниці. Свій образ зірка доповнила шкіряними ботфортами.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Для більш ефектних світлин знаменитість навіть закинула ноги на стіл. Сміливу добірку фото Джей Ло залишила без підпису.

Дженніфер Лопес здивувала сміливим образом. Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, раніше стало відомо, як P. Diddy переживав розставання із Дженніфер Лопес.

Також ми писали, що співробітниця Джей Ло розповіла, чи знала вона про злочини свого колишнього.