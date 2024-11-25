Дженнифер Лопес засветила ягодицы в супермини - фото

Джей Ло блеснула длинными ногами в супермини и ботфортах
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес не оставляет поклонников без очередной порции соблазнительного контента. Звезда продемонстрировала еще один стильный лук.
Фотографиями Джей Ло поделилась в Instagram.
Лопес закинула ноги на стол для фото
В свои 55 лет звезда выглядит просто непревзойденно. На этот раз Дженнифер сверкнула длинными и подтянутыми ножками в супермини.
Лопес надела короткое платье-жакет черного цвета, едва прикрывавшую ее ягодицы. Свой образ звезда дополнила кожаными ботфортами.
Для более эффектных фотографий знаменитость даже закинула ноги на стол. Смелую подборку фото Джей Ло оставила без подписи.
Напомним, ранее стало известно, как P. Diddy переживал расставание с Дженнифер Лопес.
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