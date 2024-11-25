Дженнифер Лопес засветила ягодицы в супермини - фото

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес не оставляет поклонников без очередной порции соблазнительного контента. Звезда продемонстрировала еще один стильный лук.

Фотографиями Джей Ло поделилась в Instagram.

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Лопес закинула ноги на стол для фото

В свои 55 лет звезда выглядит просто непревзойденно. На этот раз Дженнифер сверкнула длинными и подтянутыми ножками в супермини.

Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo

Лопес надела короткое платье-жакет черного цвета, едва прикрывавшую ее ягодицы. Свой образ звезда дополнила кожаными ботфортами.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Для более эффектных фотографий знаменитость даже закинула ноги на стол. Смелую подборку фото Джей Ло оставила без подписи.

Дженнифер Лопес удивила смелым образом. Фото: instagram.com/jlo

Напомним, ранее стало известно, как P. Diddy переживал расставание с Дженнифер Лопес.

Также мы писали, что сотрудница Джей Ло рассказала, знала ли она о преступлениях своего бывшего.