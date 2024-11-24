Наталія Татаринцева розповіла, як їй вдається не пропускати тренування

Танцівниця Наталія Татаринцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Українська танцівниця і дружина хореографа Євгена Кота Наталія Татаринцева поділилася із шанувальниками порадами, які дозволяють їй тримати себе в формі. Дівчина розповіла, як змушує себе тренуватись навіть у той день, коли їй це важко робити.

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Танцівниця розповіла, що в неї також трапляються дні, коли їй важко змусити себе потренуватися.

"В мене також бувають складні дні. Зокрема, сьогодні я майже змушувала себе записати сьогодні тренування та позайматися для себе", — поділилась Наталія.

Вона поділилася, як в такі дні змушує себе займатися, адже без регулярних занять можна лише мріяти про ідеальне тіло.

Наталія Татаринцева про мотивацію до тренувань. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

"В такі дні я ставлю в пріоритет себе. Я чіпляюся за рутину та пам'ятаю, що головне це не мотивація, а дисципліна. Я притримуюсь свого графіка, адже це основа, яка мене буде сьогодні оточувати, який в мене буде сьогодні настрій. Від мого настрою залежить не тільки те, як почуваюся я, а й люди, що мене оточують. Я даю собі час налаштовуватись та працюю", — розповіла новоспечена матуся.

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