Наталья Татаринцева рассказала, как ей удается не пропускать тренировки

Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Украинская танцовщица и жена хореографа Евгения Кота Наталья Татаринцева поделилась с поклонниками советами, которые позволяют ей держать себя в форме. Девушка рассказала, как заставляет себя тренироваться даже в тот день, когда это трудно делать.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Танцовщица рассказала, что у нее тоже случаются дни, когда ей трудно заставить себя потренироваться.

"У меня тоже бывают сложные дни. В частности, сегодня я почти заставляла себя записать сегодня тренировки и заниматься для себя", — поделилась Наталья.

Она поделилась, как в такие дни заставляет себя заниматься, ведь без регулярных занятий можно только мечтать об идеальном теле.

Наталья Татаринцева о мотивации к тренировкам. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

"В такие дни я ставлю в приоритет себя. Я цепляюсь за рутину и помню, что главное это не мотивация, а дисциплина. Я придерживаюсь своего графика, ведь это основа, которая меня будет сегодня окружать, какое у меня будет сегодня настроение. От моего настроения зависит не только то, как чувствую себя я, но и люди, которые меня окружают. Я даю себе время настраиваться и работаю", — рассказала новоиспеченная мамочка.

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