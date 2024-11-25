Дружина Володимира Остапчука відповіла, чи планують вони парні пологи

Дружина Остапчука зізналася, чи погодився шоумен на парні пологи
Зовсім скоро телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина стануть батьками. Обраниця шоумена зізналася, чи погодився він на парні пологи.
Про це блогерка розповіла в Instagram.
Дружина Остапчука відповіла, чи планують вони парні пологи
Питання про плани щодо парних пологів Катерині поставили її підписники. У відповідь дружина телеведучого зізналася, що вони із Володимиром вже прийняли остаточне рішення та будуть зустрічати малюка разом.
На думку Катерини, кожен чоловік обов'язково має бути присутнім у такий відповідальний момент.
"Інших варіантів бути не може. Вважаю, що чоловік, який відмовляться бути присутнім на пологах, аргументуючи це тим, що чоловікам то не треба бачити — крінж. Тобто жінка має не тільки це бачити, а й повністю проживати, а чоловіку треба, щоб дитина по можливості вже вміла розмовляти й грати з ним у футбол, коли вони вперше побачаться. Нащо ті зайві стреси", — висловила свою думку блогерка.
Нагадаємо, раніше Катерина розповіла, чи планують вони із чоловіком ще дітей. Також дружина Остапчука похизувалася розкішним авто, яке їй подарував шоумен.
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