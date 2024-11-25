Дружина Володимира Остапчука відповіла, чи планують вони парні пологи

Володимир Остапчук з дружиною. Фото: instagram.com/poka.tya

Зовсім скоро телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина стануть батьками. Обраниця шоумена зізналася, чи погодився він на парні пологи.

Про це блогерка розповіла в Instagram.

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Питання про плани щодо парних пологів Катерині поставили її підписники. У відповідь дружина телеведучого зізналася, що вони із Володимиром вже прийняли остаточне рішення та будуть зустрічати малюка разом.

На думку Катерини, кожен чоловік обов'язково має бути присутнім у такий відповідальний момент.

"Інших варіантів бути не може. Вважаю, що чоловік, який відмовляться бути присутнім на пологах, аргументуючи це тим, що чоловікам то не треба бачити — крінж. Тобто жінка має не тільки це бачити, а й повністю проживати, а чоловіку треба, щоб дитина по можливості вже вміла розмовляти й грати з ним у футбол, коли вони вперше побачаться. Нащо ті зайві стреси", — висловила свою думку блогерка.

Катерина Остапчук відповіла на питання про парні пологи. Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, раніше Катерина розповіла, чи планують вони із чоловіком ще дітей. Також дружина Остапчука похизувалася розкішним авто, яке їй подарував шоумен.