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Жена Остапчука призналась, согласился ли шоумен на парные роды

25 ноября 2024 10:30
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Жена Владимира Остапчука ответила, планируют ли они парные роды
Владимир Остапчук с супругой. Фото: instagram.com/poka.tya
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Совсем скоро телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина станут родителями. Избранница шоумена призналась, согласился ли он на парные роды.

Об этом блогер рассказала в Instagram.

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Жена Остапчука ответила, планируют ли они парные роды

Вопрос о планах на парные роды Екатерине задали ее подписчики. В ответ жена телеведущего призналась, что они с Владимиром уже приняли окончательное решение и будут встречать малыша вместе.

По мнению Екатерины, каждый мужчина обязательно должен присутствовать в столь ответственный момент.

"Других вариантов быть не может. Считаю, что мужчина, который откажется присутствовать на родах, аргументируя это тем, что мужчинам это не надо видеть — кринж. То есть женщина должна не только это видеть, но и полностью проживать, а мужчине надо, чтобы ребенок по возможности уже умел разговаривать и играть с ним в футбол, когда они впервые увидятся. Зачем те лишние стрессы", — высказала свое мнение блогер.

Екатерина Остапчук ответила на вопрос о парных родах
Екатерина Остапчук ответила на вопросы о парных родах.

Напомним, ранее Екатерина рассказала, планируют ли они с мужем еще детей. Также жена Остапчука похвасталась роскошным авто, которое ей подарил шоумен.

Владимир Остапчук беременность украинские звезды звездная пара роды Екатерина Полтавская

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09:45 Источник назвал клуб МЛС, где хотят купить талантливого украинца

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