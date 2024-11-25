Жена Владимира Остапчука ответила, планируют ли они парные роды

Жена Остапчука призналась, согласился ли шоумен на парные роды
Совсем скоро телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина станут родителями. Избранница шоумена призналась, согласился ли он на парные роды.
Об этом блогер рассказала в Instagram.
Жена Остапчука ответила, планируют ли они парные роды
Вопрос о планах на парные роды Екатерине задали ее подписчики. В ответ жена телеведущего призналась, что они с Владимиром уже приняли окончательное решение и будут встречать малыша вместе.
По мнению Екатерины, каждый мужчина обязательно должен присутствовать в столь ответственный момент.
"Других вариантов быть не может. Считаю, что мужчина, который откажется присутствовать на родах, аргументируя это тем, что мужчинам это не надо видеть — кринж. То есть женщина должна не только это видеть, но и полностью проживать, а мужчине надо, чтобы ребенок по возможности уже умел разговаривать и играть с ним в футбол, когда они впервые увидятся. Зачем те лишние стрессы", — высказала свое мнение блогер.
Напомним, ранее Екатерина рассказала, планируют ли они с мужем еще детей. Также жена Остапчука похвасталась роскошным авто, которое ей подарил шоумен.
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