Інна Мірошниченко розкрила незаконні схеми ухилянтів

Юристка та дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина Тімура Мірошниченка Інна відвідала один з дитячих інтернатів на Тернопільщині та шокувала не лише подробицями, в яких мешкають сироти, а й розповіла про схеми ухилянтів. Чоловіки фіктивно беруть під опіку дітей, щоб легально виїхати за кордон.

Про це вона розповіла інтерв'ю блогерці Аліні Доротюк.

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Інна розповіла, як чоловіки беруть під опіку дітей в інтернатах для легального перетину державного кордону. Ухилянти повертають сиріт назад до інтернату після того, як виїжджають з України.

"Чоловіки навіть дивитися не будуть. Їм не потрібно, щоб дитина їхала з ними за кордон. Вони виїхали, відмовилися від дитини — і все. Таких випадків дуже багато", — поділилась вона.

Інна пояснила, що через такі незаконні схеми почали суворіше перевіряти усиновлювачів. Це помітно затягує процес для тих, хто дійсно хоче взяти дитину в родину.

"Такі заходи спрямовані на те, щоб "відфільтрувати" тих, хто хоче отримати дитину задля вигоди. Водночас це призводить до збільшення черги на усиновлення через ретельніші перевірки", — додала Інна.

На її думку, замість суворих перевірок держава має мотивувати українців усиновлювати дітей. За її словами, проживання в інтернатах назавжди травмує дітей і їм набагато важче адаптуватися у дорослому житті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Інна Мірошниченко розчулила змінами названої доньки в родині. Також ми розповідали, що Тімур Мірошниченко пригадав, як працював на корпоративах президента-втікача Віктора Януковича.