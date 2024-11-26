Инна Мирошниченко раскрыла незаконные схемы уклоняющихся

Юристка и жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна.

Жена Тимура Мирошниченко Инна посетила один из детских интернатов в Тернопольской области и шокировала не только подробностями, в которых живут сироты, но и рассказала о схемах уклонистов. Мужчины фиктивно берут под опеку детей, чтобы легально уехать за границу.

Об этом она рассказала интервью блогеру Алине Доротюк.

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Инна рассказала, как мужчины берут под опеку детей в интернатах для легального пересечения государственной границы. Уклонисты возвращают сирот обратно в интернат после того, как уезжают из Украины.

"Мужчины даже смотреть не будут. Им не нужно, чтобы ребенок ехал с ними за границу. Они уехали, отказались от ребенка — и все. Таких случаев очень много", — поделилась она.

Инна объяснила, что из-за таких незаконных схем начали строже проверять усыновителей. Это заметно затягивает процесс для тех, кто действительно хочет взять ребенка в семью.

"Такие меры направлены на то, чтобы "отфильтровать" тех, кто хочет получить ребенка ради выгоды. В то же время это приводит к увеличению очереди на усыновление из-за более тщательных проверок", — добавила Инна.

По ее мнению, вместо строгих проверок государство должно мотивировать украинцев усыновлять детей. По ее словам, проживание в интернатах навсегда травмирует детей и им гораздо труднее адаптироваться во взрослой жизни.

Напомним, ранее мы писали, что Инна Мирошниченко умилила изменениями названной дочери в семье. Также мы рассказывали, что Тимур Мирошниченко вспомнил, как работал на корпоративах президента-беглеца Виктора Януковича.