Могилевська розплакалась через прийомних доньок

Наталія Могилевська. Фото: скриншот відео

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася дуже теплим і щирим відео, яке вона зняла після повернення з гастролей. Першими артистку зустріли ті, що сумували за нею найбільше.

У своєму Instagram вона показала, як її зустрічали прийомні доньки вдома.

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Першим сюрпризом для співачки став напис на снігу біля будинку: "Мама, я тебе люблю. Повертайся додому". Побачивши ці слова, Наталія розчулилася і не змогла стримати сліз.

Потім на відео видно, як до неї вибігла молодша донька Софія. Наталія присіла поруч, обійняла її і ніжно сказала: "Моя хороша, мій маленький зайчик". Потім підійшла старша донька Мішель, і співачка обняла її так міцно, як тільки можна, і поцілувала.

"Я вийшла — і розплакалася, моя зайка", – поділилася своїми емоціями Наталія.

У підписі до відео вона написала, що мріє завжди так повертатися з гастролей, бо ці моменти роблять її по-справжньому щасливою.

Шанувальники залишили безліч теплих коментарів, відзначивши, як сильно Наталія любить своїх доньок, і що сім’я — це найважливіше в житті.

Раніше ми писали про те, що Могилевська показала, як весело провела час з родиною в парку.

Також ми повідомляли, що нещодавно разом із доньками Наталія Могилевська побувала у відпустці в Карпатах.