Могилевська розплакалась через прийомних доньок

Доньки Могилевської довели її до сліз — відео
Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася дуже теплим і щирим відео, яке вона зняла після повернення з гастролей. Першими артистку зустріли ті, що сумували за нею найбільше.
У своєму Instagram вона показала, як її зустрічали прийомні доньки вдома.
Що розчулило Могилевську по поверненню додому
Першим сюрпризом для співачки став напис на снігу біля будинку: "Мама, я тебе люблю. Повертайся додому". Побачивши ці слова, Наталія розчулилася і не змогла стримати сліз.
Потім на відео видно, як до неї вибігла молодша донька Софія. Наталія присіла поруч, обійняла її і ніжно сказала: "Моя хороша, мій маленький зайчик". Потім підійшла старша донька Мішель, і співачка обняла її так міцно, як тільки можна, і поцілувала.
"Я вийшла — і розплакалася, моя зайка", – поділилася своїми емоціями Наталія.
У підписі до відео вона написала, що мріє завжди так повертатися з гастролей, бо ці моменти роблять її по-справжньому щасливою.
Шанувальники залишили безліч теплих коментарів, відзначивши, як сильно Наталія любить своїх доньок, і що сім’я — це найважливіше в житті.
Раніше ми писали про те, що Могилевська показала, як весело провела час з родиною в парку.
Також ми повідомляли, що нещодавно разом із доньками Наталія Могилевська побувала у відпустці в Карпатах.
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