Могилевская расплакалась из-за приемных дочерей

Наталья Могилевская. Фото: скриншот видео

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась очень теплым и искренним видео, которое она сняла по возвращению с гастролей. Первыми артистку встретили те, кто скучал по ней больше всего.

В своем Instagram она показала, как ее встречали приемные дочери дома.

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Первым сюрпризом для певицы стала надпись на снегу у дома: "Мама, я тебя люблю. Возвращайся домой". Увидев эти слова, Наталья умилилась и не смогла сдержать слез.

Затем на видео видно, как к ней выбежала младшая дочь София. Наталья присела рядом, обняла ее и нежно сказала: "Моя хорошая, мой маленький зайчик". Потом подошла старшая дочь Мишель, и певица обняла ее так крепко, как только можно, и поцеловала.

"Я вышла – и расплакалась, моя зайка", – поделилась своими эмоциями Наталья.

В подписи к видео она написала, что мечтает всегда так возвращаться с гастролей, потому что эти моменты делают ее по-настоящему счастливой.

Поклонники оставили множество теплых комментариев, отметив, как сильно Наталья любит своих дочерей, и что семья — это самое важное в жизни.

Раньше мы писали о том, что Могилевская показала, как весело провела время с семьей в парке.

Также мы сообщали, что недавно вместе с дочерьми Наталья Могилевская побывала в отпуске в Карпатах.