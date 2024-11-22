Дональд Трамп з онучкою побував на запуску ракети Ілона Маска — фото

Дональд Трамп з онучкою Кай. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Новобраний президент США Дональд Трамп у незвичний спосіб проводить час зі своєю онучкою. Політик разом із сином Дональдом Трампом-молодшим та 17-річною Кай вирушили на запуск ракети.

Кадрами з події онучка президента поділилася в Instagram.

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Останнім часом Кай все частіше супроводжує свого знаменитого дідуся на важливих заходах. Цього разу дівчина приєдналася до нього та батька на стартовому майданчику Starbase у Техасі.

Дональд Трамп-молодший з донькою. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск запросив родину Трампів подивитися на запуск найбільшої ракети в історії — Starship.

Дональд Трамп з родиною на запуску ракети Ілона Маска. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Трампи змогли спостерігати за польотом ракети з "першого ряду". Як зауважила Кай у своєму блозі, для неї це був дуже цікавий досвід.

"Науковий проєкт вийшов на нову висоту. Це був неймовірний досвід", — написала онучка Трампа.

Дональд Трамп з онучкою та Ілоном Маском. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

На завершення Маск також провів невелику екскурсію для Трампа та його онучки і розповів про нові розробки компанії.

Маск провів екскурсію для Трампа та його онучки. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Нагадаємо, раніше редакція Новини.LIVE розповіла, що відомо про улюблену онучку Дональда Трампа.

Також ми писали, що відома телеведуча разом із дружиною втекла зі США після перемоги Трампа на виборах президента.