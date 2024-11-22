Дональд Трамп з онучкою побував на запуску ракети Ілона Маска — фото

Дональд Трамп зводив улюблену онучку на запуск ракети
Новобраний президент США Дональд Трамп у незвичний спосіб проводить час зі своєю онучкою. Політик разом із сином Дональдом Трампом-молодшим та 17-річною Кай вирушили на запуск ракети.
Кадрами з події онучка президента поділилася в Instagram.
Трамп з онучкою дивилися на запуск ракети Ілона Маска
Останнім часом Кай все частіше супроводжує свого знаменитого дідуся на важливих заходах. Цього разу дівчина приєдналася до нього та батька на стартовому майданчику Starbase у Техасі.
Мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск запросив родину Трампів подивитися на запуск найбільшої ракети в історії — Starship.
Трампи змогли спостерігати за польотом ракети з "першого ряду". Як зауважила Кай у своєму блозі, для неї це був дуже цікавий досвід.
"Науковий проєкт вийшов на нову висоту. Це був неймовірний досвід", — написала онучка Трампа.
На завершення Маск також провів невелику екскурсію для Трампа та його онучки і розповів про нові розробки компанії.
Нагадаємо, раніше редакція Новини.LIVE розповіла, що відомо про улюблену онучку Дональда Трампа.
Також ми писали, що відома телеведуча разом із дружиною втекла зі США після перемоги Трампа на виборах президента.
Читайте Новини.LIVE!