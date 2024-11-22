Дональд Трамп с внучкой побывал на запуске ракеты Илона Маска.

Дональд Трамп сводил любимую внучку на запуск ракеты
Новоизбранный президент США Дональд Трамп необычным способом проводит время со своей внучкой. Политик вместе с сыном Дональдом Трампом-младшим и 17-летней Кай отправились на запуск ракеты.
Кадрами события внучка президента поделилась в Instagram.
Трамп с внучкой смотрели на запуск ракеты Илона Маска
В последнее время Кай все чаще сопровождает своего знаменитого дедушку на важных мероприятиях. В этот раз девушка присоединилась к нему и отцу на стартовой площадке Starbase в Техасе.
Миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск пригласил семью Трампов посмотреть на запуск крупнейшей ракеты в истории — Starship.
Трампы смогли наблюдать за полетом ракеты из "первого ряда". Как заметила Кай в своем блоге, для нее это был очень интересный опыт.
"Научный проект вышел на новую высоту. Это был невероятный опыт", — написала внучка Трампа.
В завершение Маск также провел небольшую экскурсию для Трампа и его внучки и рассказал о новых разработках компании.
Напомним, ранее редакция Новини.LIVE рассказала, что известно о любимой внучке Дональда Трампа.
Также мы писали, что известная телеведущая вместе с женой сбежала из США после победы Трампа на выборах президента.
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