Дональд Трамп с внучкой побывал на запуске ракеты Илона Маска.

Дональд Трамп с внучкой Кай. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Новоизбранный президент США Дональд Трамп необычным способом проводит время со своей внучкой. Политик вместе с сыном Дональдом Трампом-младшим и 17-летней Кай отправились на запуск ракеты.

Кадрами события внучка президента поделилась в Instagram.

Читайте также:

Трамп с внучкой смотрели на запуск ракеты Илона Маска

В последнее время Кай все чаще сопровождает своего знаменитого дедушку на важных мероприятиях. В этот раз девушка присоединилась к нему и отцу на стартовой площадке Starbase в Техасе.

Дональд Трамп-младший с дочерью. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск пригласил семью Трампов посмотреть на запуск крупнейшей ракеты в истории — Starship.

Дональд Трамп с семьей на запуске ракеты Илона Маска. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Трампы смогли наблюдать за полетом ракеты из "первого ряда". Как заметила Кай в своем блоге, для нее это был очень интересный опыт.

"Научный проект вышел на новую высоту. Это был невероятный опыт", — написала внучка Трампа.

Дональд Трамп с внучкой и Илоном Маском. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

В завершение Маск также провел небольшую экскурсию для Трампа и его внучки и рассказал о новых разработках компании.

Маск провел экскурсию для Трампа и его внучки. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Напомним, ранее редакция Новини.LIVE рассказала, что известно о любимой внучке Дональда Трампа.

Также мы писали, что известная телеведущая вместе с женой сбежала из США после победы Трампа на выборах президента.