Еллен Дедженерес з дружиною втекла зі США після перемоги Трампа на виборах

Еллен Дедженерес з дружиною. Фото: instagram.com/ellendegeneres

Телеведуча Еллен Дедженерес та її дружина Порша де Россі розчаровані перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США. Зіркове подружжя прийняло рішення переїхати.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Днями Еллен і Порша вирушили до Великої Британії. Пара оселилися в новому будинку в Котсуолдсі, приблизно за дві години їзди від Лондона.

Як повідомляють інсайдери, подружжя придбало будинок ще перед виборами, однак перемога Трампа підштовхнула їх до переїзду. Ба більше, ведуча вже планує виставити на продаж свій будинок у Каліфорнії.

Еллен Дедженерес та Порша де Россі. Фото: instagram.com/ellendegeneres

У передвиборчій гонці Еллен та її дружина активно підтримували кандидатуру Камали Гарріс. Як відомо, телеведуча була однією зі спонсорів передвиборчої кампанії представниці демократів та виписала для неї чек на понад три тисячі доларів.

Зазначимо, що Дедженерес та Россі не перші знаменитості, які покинули країну після перемоги Трампа. Раніше стало відомо, що Том Генкс поїхав зі США.

Також Єва Лонгорія прокоментувала свій стрімкий переїзд до Європи.