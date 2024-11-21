Эллен Дедженерес с женой сбежала из США после победы Трампа на выборах

Эллен Дедженерес с супругой. Фото: instagram.com/ellendegeneres

Телеведущая Эллен Дедженерес и ее супруга Порша де Росси разочарованы победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Звездные супруги приняли решение переехать.

Об этом сообщает издание TMZ.

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На днях Эллен и Порша отправились в Великобританию. Пара поселилась в новом доме в Котсуолдсе, примерно в двух часах езды от Лондона.

Как сообщают инсайдеры, супруги приобрели дом еще перед выборами, однако победа Трампа подтолкнула их к переезду. Более того, ведущая уже планирует выставить на продажу свой дом в Калифорнии.

Эллен Дедженерес и Порша де Росси. Фото: instagram.com/ellendegeneres

В предвыборной гонке Эллен и ее супруга активно поддерживали кандидатуру Камалы Харрис. Как известно, телеведущая была одним из спонсоров предвыборной кампании представительницы демократов и выписала для нее чек более чем на три тысячи долларов.

Отметим, что Дедженерес и Росси не первые знаменитости, покинувшие страну после победы Трампа. Ранее стало известно, что Том Хэнкс уехал из США.

Также Ева Лонгория прокомментировала свой стремительный переезд в Европу.