Эллен Дедженерес с женой сбежала из США после победы Трампа на выборах

Известная телеведущая с женой сбежала из США после победы Трампа
Телеведущая Эллен Дедженерес и ее супруга Порша де Росси разочарованы победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Звездные супруги приняли решение переехать.
Об этом сообщает издание TMZ.
Эллен Дедженерес с супругой покинула США
На днях Эллен и Порша отправились в Великобританию. Пара поселилась в новом доме в Котсуолдсе, примерно в двух часах езды от Лондона.
Как сообщают инсайдеры, супруги приобрели дом еще перед выборами, однако победа Трампа подтолкнула их к переезду. Более того, ведущая уже планирует выставить на продажу свой дом в Калифорнии.
В предвыборной гонке Эллен и ее супруга активно поддерживали кандидатуру Камалы Харрис. Как известно, телеведущая была одним из спонсоров предвыборной кампании представительницы демократов и выписала для нее чек более чем на три тысячи долларов.
Отметим, что Дедженерес и Росси не первые знаменитости, покинувшие страну после победы Трампа. Ранее стало известно, что Том Хэнкс уехал из США.
Также Ева Лонгория прокомментировала свой стремительный переезд в Европу.
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