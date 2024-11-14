Маленька донька Дімопулос здивувала всіх своїм досягненням

Санта Дімопулос. Фото: Instagram.com/santadimopulos

Відома українська співачка та блогерка Санта Дімопулос знову привернула увагу шанувальників до спортивних досягнень своєї 5-річної доньки Софії. Цього разу вона опублікувала фото, на якому Софія сидить у шпагаті, показуючи вражаючу гнучкість.

Новою публікацією з дівчинкою співачка поділилась у своєму Instagram.

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Санта підписала нове фото з дівчинкою коротко, але проникливо: "Моя гордість". Відзначимо, що дівчинка завзято займається гімнастикою та досягає нових результатів завдяки щоденним тренуванням, які проходять у Дубаї, де вона зараз живе разом із мамою.

Донька Дімопулос сідає на шпагат. Фото: Instagram.com/santadimopulos

Самій Санті теж є чим похвалитися: на іншому фото вона позує в спортивному вбранні – лосинах і топі, демонструючи, що й сама не пропускає тренувань. Як виявилося, Софія успадкувала від мами не тільки чарівність, але й любов до спорту та цілеспрямованість.

Санта теж багато часу приділяє спорту. Фото: Instagram.com/santadimopulos

Зазначимо, що гімнастикою донька Санти Дімопулос займається під наглядом кваліфікованих тренерів, і Санта неодноразово ділилася з підписниками відео з тренувань доньки. Її батько, бізнесмен Ігор Кучеренко, також підтримує доньку у її спортивних починаннях.

Крім Софії, Санта виховує старшого сина Даніеля, якого народила у попередньому шлюбі зі шоуменом Андрієм Джеджулою. Попри розлучення, Санта намагається дати своїм дітям усе найкраще і підтримує їх у всіх починаннях. Її шанувальники часто висловлюють захоплення не тільки спортивними досягненнями Софії, а й відданістю Санти у ролі мами.

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