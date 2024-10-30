Санта Дімопулос показала сина-красеня від Андрія Джеджули - фото

Санта Дімопулос з сином. Фото: instagram.com/santadimopulos

Співачка Санта Дімопулос показала, свого підрослого сина Даніеля від колишнього обранця, шоумена Андрія Джеджули. 29 жовтня хлопцю виповнилося 16 років.

Співачка опублікувала фото із сином у Instagram.

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Колишня солістка "ВІА Гри" опублікувала рідкісні світлини із сімейного архіву, на яких показала, як подорослішав Даніель.

Зірка зізналася, що досі не може повірити в те, що виховує такого дорослого сина.

Санта Дімопулос з сином Даніелем. Фото: instagram.com/santadimopulos

"Не можу повірити, що тобі 16. Ну скажіть, який красень дорослий вже?", — підписала фото Санта.

На одному з фото Даніель позував поруч із зірковою мамою, а також із молодшою сестрою Софією, донькою співачки від бізнесмена Ігоря Кучеренка.

Санта Дімопулос з дітьми. Фото: instagram.com/santadimopulos

Син співачки та шоумена, дійсно, росте справжнім красенем. Даніель вже став вищим за свою маму, має пишну кучеряву шевелюру та темні виразні очі.

Санта Дімопулос с сином від Андрія Джеджули. Фото: instagram.com/santadimopulos

Раніше співачка Алла Пугачова вперше за тривалий час з'явилася в соцмережах і відреагувала на хейт в бік її сім'ї.

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