Санта Дімопулос показала сина-красеня від Андрія Джеджули - фото

Санта Дімопулос показала підрослого сина від відомого шоумена
Співачка Санта Дімопулос показала, свого підрослого сина Даніеля від колишнього обранця, шоумена Андрія Джеджули. 29 жовтня хлопцю виповнилося 16 років.
Співачка опублікувала фото із сином у Instagram.
Санта Дімопулос показала сина-красеня
Колишня солістка "ВІА Гри" опублікувала рідкісні світлини із сімейного архіву, на яких показала, як подорослішав Даніель.
Зірка зізналася, що досі не може повірити в те, що виховує такого дорослого сина.
"Не можу повірити, що тобі 16. Ну скажіть, який красень дорослий вже?", — підписала фото Санта.
На одному з фото Даніель позував поруч із зірковою мамою, а також із молодшою сестрою Софією, донькою співачки від бізнесмена Ігоря Кучеренка.
Син співачки та шоумена, дійсно, росте справжнім красенем. Даніель вже став вищим за свою маму, має пишну кучеряву шевелюру та темні виразні очі.
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