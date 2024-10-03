Джеджула проходить військовий вишкіл

Український телеведучий Андрій Джеджула. Фото: instagram.com/djedjula/

Відомий український шоумен Андрій Джеджула нині проходить курс молодого бійця. Ведучий планує захищати небо над Україною.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Шоумена занепокоїли залякування президента РФ Володимира Путіна про суттєве збільшення виробництва дронів. Артист прийняв відповідальне рішення і планує захищати небо від російських дронів над Київщиною.

"Я мрію бути в ще одному корисним нашому суспільству. Зважаючи на те, що Пу*ло заявило, що в наступному році збільшиться в десять разів виробництво "шахедів", я зрозумів, що буде дуже потрібна допомога нашій територіальній громаді. Планую збивати "шахеди", — поділився Джеджула.

Нині шоумен проходить військовий вишкіл, опановує зброю та вивчає тактичну медицину.

Український телеведучий Андрій Джеджула опановує тактичну медицину. Фото: instagram.com/djedjula/

Український телеведучий Андрій Джеджула вчиться стріляти. Фото: instagram.com/djedjula/

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ Джеджула разом зі своєю командою волонтерить та збирає на благодійних заходах кошти на потреби наших захисників та переселенців.

Раніше ми писали, що Сергій Жадан завершив бойову підготовку та показав бойовий шеврон. А також фронтмен гурту "Авіатор" Ігор Воєвуцький приєднався до лав ЗСУ.