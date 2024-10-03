Джеджула проходит военную обучение

Украинский телеведущий Андрей Джеджула. Фото: instagram.com/djedjula/

Известный украинский шоумен Андрей Джеджула проходит курс молодого бойца. Ведущий планирует защищать небо над Украиной.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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Шоумена обеспокоили запугивания президента РФ Владимира Путина о существенном увеличении производства дронов. Артист принял ответственное решение и планирует защищать небо от российских дронов над Киевской областью и столицей.

"Я мечтаю быть еще одним полезным нашему обществу. Учитывая, что Пу*ло заявило, что в следующем году увеличится в десять раз производство "шахедов", я понял, что будет очень нужна помощь нашей территориальной громаде. Планирую сбивать "шахеды", — поделился Джеджула.

Сейчас шоумен проходит военное обучение, овладевает оружием и изучает тактическую медицину.

Украинский телеведущий Андрей Джеджула овладевает тактической медициной. Фото: instagram.com/djedjula/

Украинский телеведущий Андрей Джеджула учится стрелять. Фото: instagram.com/djedjula/

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ Джеджула вместе со своей командой волонтерит и собирает на благотворительных мероприятиях средства на нужды наших защитников и переселенцев.

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