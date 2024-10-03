Джеджула проходит военную обучение

Известный украинский шоумен проходит курс молодого бойца
Известный украинский шоумен Андрей Джеджула проходит курс молодого бойца. Ведущий планирует защищать небо над Украиной.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Джеджула будет защищать киевлян от российских дронов
Шоумена обеспокоили запугивания президента РФ Владимира Путина о существенном увеличении производства дронов. Артист принял ответственное решение и планирует защищать небо от российских дронов над Киевской областью и столицей.
"Я мечтаю быть еще одним полезным нашему обществу. Учитывая, что Пу*ло заявило, что в следующем году увеличится в десять раз производство "шахедов", я понял, что будет очень нужна помощь нашей территориальной громаде. Планирую сбивать "шахеды", — поделился Джеджула.
Сейчас шоумен проходит военное обучение, овладевает оружием и изучает тактическую медицину.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ Джеджула вместе со своей командой волонтерит и собирает на благотворительных мероприятиях средства на нужды наших защитников и переселенцев.
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