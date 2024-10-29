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Донька Кравець оголилася заради чуттєвих фото

29 жовтня 2024 17:00
Ганна Корешкова - Редактор
Марія Кравець показала нові спокусливі фото
Марія Кравець. Фото: instagram.com/maarriill
Ганна Корешкова - Редактор

Донька відомої гумористки Олени Кравець Марія поділилася із шанувальниками новими кадрами. Дівчина позувала перед камерою без бюсту.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина показалася шанувальникам у повсякденному образі, який вдало підкреслив її струнку фігуру. Марія обрала для фотосесії широкі джинси та сіру майку.

Донька Олени Кравець вирішала додати "перчинки" на фото та зняла верх. Марія кокетливо прикривала груди руками у татуюваннях.

Дівчина щиро подякувала фотографині за те, що розкрила її ніжність та красу.

Марія Кравець у ніжному образі
Марія Кравець у новому образі. Фото: instagram.com/maarriill
Марія Кравець оголила груди
Марія Кравець топлес. Фото: instagram.com/maarriill
Марія Кравець поділилася новими фото
Марія Кравець без білизни. Фото: instagram.com/maarriill

"Ця талановита дівчина побачила мене такою, якою навіть я сама себе ще ніколи не бачила", — написала Марія та пообіцяла шанувальникам згодом показати нові кадри.

Раніше зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала, якими процедурами зберігає молодість. А також акторка "Кварталу 95" прокоментувала чутки про вагітність.

Квартал 95 українські зірки "Жіночий квартал" фото Олена Кравець

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