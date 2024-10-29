Марія Кравець показала нові спокусливі фото

Марія Кравець. Фото: instagram.com/maarriill

Донька відомої гумористки Олени Кравець Марія поділилася із шанувальниками новими кадрами. Дівчина позувала перед камерою без бюсту.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина показалася шанувальникам у повсякденному образі, який вдало підкреслив її струнку фігуру. Марія обрала для фотосесії широкі джинси та сіру майку.

Донька Олени Кравець вирішала додати "перчинки" на фото та зняла верх. Марія кокетливо прикривала груди руками у татуюваннях.

Дівчина щиро подякувала фотографині за те, що розкрила її ніжність та красу.

Марія Кравець у новому образі. Фото: instagram.com/maarriill

Марія Кравець топлес. Фото: instagram.com/maarriill

Марія Кравець без білизни. Фото: instagram.com/maarriill

"Ця талановита дівчина побачила мене такою, якою навіть я сама себе ще ніколи не бачила", — написала Марія та пообіцяла шанувальникам згодом показати нові кадри.

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