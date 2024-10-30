Санта Димопулос показала сына-красавца от Андрея Джеджулы - фото

Санта Димопулос с сыном. Фото: instagram.com/santadimopulos

Певица Санта Димопулос показала, своего подросшего сына Даниэля от бывшего избранника, шоумена Андрея Джеджулы. 29 октября юноше исполнилось 16 лет.

Певица опубликовала фото с сыном в Instagram.

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Бывшая солистка "ВИА Гры" опубликовала редкие фото из семейного архива, на которых показала, как повзрослел Даниэль.

Звезда призналась, что до сих пор не может поверить, что воспитывает такого взрослого сына.

Санта Димопулос с сыном Даниэлем. Фото: instagram.com/santadimopulos

"Не могу поверить, что тебе 16. Ну скажите, какой красавец уже взрослый?", — подписала фото Санта.

На одном из фото Даниэль позировал рядом со звездной мамой, а также младшей сестрой Софией, дочерью певицы от бизнесмена Игоря Кучеренко.

Санта Димопулос с детьми. Фото: instagram.com/santadimopulos

Сын певицы и шоумена действительно растет настоящим красавцем. Даниэль уже стал выше своей мамы, имеет пышную вьющуюся шевелюру и темные выразительные глаза.

Санта Димопулос с сыном от Андрея Джеджулы. Фото: instagram.com/santadimopulos

Ранее певица Алла Пугачева впервые за продолжительное время появилась в соцсетях и отреагировала на хейт в сторону ее семьи.

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