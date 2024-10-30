Санта Димопулос показала сына-красавца от Андрея Джеджулы - фото

Санта Димопулос показала подросшего сына от известного шоумена
Певица Санта Димопулос показала, своего подросшего сына Даниэля от бывшего избранника, шоумена Андрея Джеджулы. 29 октября юноше исполнилось 16 лет.
Певица опубликовала фото с сыном в Instagram.
Санта Димопулос показала сына-красавца
Бывшая солистка "ВИА Гры" опубликовала редкие фото из семейного архива, на которых показала, как повзрослел Даниэль.
Звезда призналась, что до сих пор не может поверить, что воспитывает такого взрослого сына.
"Не могу поверить, что тебе 16. Ну скажите, какой красавец уже взрослый?", — подписала фото Санта.
На одном из фото Даниэль позировал рядом со звездной мамой, а также младшей сестрой Софией, дочерью певицы от бизнесмена Игоря Кучеренко.
Сын певицы и шоумена действительно растет настоящим красавцем. Даниэль уже стал выше своей мамы, имеет пышную вьющуюся шевелюру и темные выразительные глаза.
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