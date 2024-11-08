Кріштіану Роналду з донечкою — наречена спортсмена вразила новим фото

Кріштіану Роналдо. Фото: Instagram/cristiano

Відомий футболіст Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес — одна з найвідоміших пар у світі спорту та моди. Разом вони виховують двох спільних доньок, а також дітей Роналду від попередніх стосунків, створюючи справжню зразкову родину, яка викликає захоплення у шанувальників в усьому світі.

Нещодавно 30-річна модель Джорджина Родрігес поділилася в Instagram зворушливим фото Роналду з наймолодшою донькою.

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На знімку 39-річний Кріштіану ніжно дивиться на свою донечку Беллу Есмеральду. Батько й донька затишно розташувались на ліжку, а маленька Белла, якій навесні 2024 року виповнилося два роки, попиває з пляшечки, поглядаючи на тата.

Роналду з маленькою донькою. Фото: Instagram.com/georginagio

Це сімейне фото викликало хвилю емоцій серед прихильників, адже історія народження Белли була непростою — її братик-близнюк Ейнджел, на жаль, не вижив під час пологів. Цей день став для пари одночасно радісним і трагічним.

Скільки всього дітей у Роналду

Окрім Белли, у пари також підростає шестирічна Алана Мартіна, яка є ще однією спільною донькою Джорджини та Кріштіану. Також у Роналду є семирічні близнюки Єва і Матео, народжені сурогатною матір’ю, і старший син Кріштіану-молодший, якому нещодавно виповнилося 14 років.

Роналду з дітьми — Аланою та близнюками Євою і Матео. Фото: Instagram.com/georginagio

Особистість матері старшого сина футболіста досі залишається загадкою. За чутками, Джорджина стала прийомною мамою для всіх дітей Роналду, і вони виховуються як одна велика сім'я.

Кріштіану та Джорджина познайомилися у 2016 році, коли Родрігес працювала в магазині Gucci в Мадриді. Відтоді їхній зв’язок тільки зміцнів. Зараз родина мешкає в Саудівській Аравії, де Кріштіану грає за футбольний клуб "Аль-Наср".

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