Наречена Кріштіану Роналду потрапила в лікарню - подробиці, фото

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Наречена футболіста Кріштіану Роналду, Джорджину Родрігес, госпіталізували до лікарні. Після декількох днів під наглядом лікарів модель вийшла на зв'язок з шанувальниками.

Джорджина розповіла про свій стан у Instagram.

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Джорджину екстрено госпіталізували через загострення пневмонії. 30-річна наречена футболіста провела в лікарні чотири дні.

Після виписки з медустанови модель розповіла шанувальникам, що вже почувається краще та подякувала медперсоналу за гарну роботу.

"Нарешті я вдома! Я провела чотири дні в лікарні з пневмонією, зараз мені вже краще, але все ще відновлююся вдома з родиною. Я хочу сказати велике дякую всім співробітникам, лікарям, медсестрам і всім в лікарні... Вони так чудово піклувалися про мене, і я дуже вдячна їм за це. Дякую всім за таке чудове перебування", — написала Джорджина.

Джорджина Родрігес виписалася з лікарні. Фото: instagram.com/georginagio

Нагадаємо, стало відомо, що Cardi B потрапила в лікарню перед концертом.

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