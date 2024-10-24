Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib

Реперка Cardi B опинилася в лікарні напередодні свого концерту. Зірка потрапила до медустанови ще 19 жовтня, однак лише зараз вийшла на зв'язок із шанувальниками.

До своїх фанатів Cardi B звернулася в Instagram.

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Cardi B потрапила до лікарні напередодні концерту

У своїх соцмережах зірка із сумом повідомила слухачам, що змушена скасувати свій найближчий виступ, який мав відбутися на фестивалі One Music Festival 26 жовтня.

Cardi B повідомила, що опинилася в лікарні після невідкладної медичної допомоги. Що саме стало причиною госпіталізації, виконавиця уточнювати не стала.

"Мені дуже шкода ділитися цією новиною, але останні кілька днів я була у лікарні, відновлюючись після невідкладної медичної допомоги, і не зможу виступити на ONE MusicFest. Мені розбиває серце те, що я не зможу побачити своїх шанувальників цими вихідними, і я дуже хотіла б бути там. Bardi Gang — дякую вам за розуміння, і я скоро повернуся кращою і сильнішою. Не хвилюйтеся. Люблю вас", — написала Cardi B.

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