Cardi B екстрено госпіталізували перед концертом — зірка звернулася до фанів
Реперка Cardi B опинилася в лікарні напередодні свого концерту. Зірка потрапила до медустанови ще 19 жовтня, однак лише зараз вийшла на зв'язок із шанувальниками.
До своїх фанатів Cardi B звернулася в Instagram.
Cardi B потрапила до лікарні напередодні концерту
У своїх соцмережах зірка із сумом повідомила слухачам, що змушена скасувати свій найближчий виступ, який мав відбутися на фестивалі One Music Festival 26 жовтня.
Cardi B повідомила, що опинилася в лікарні після невідкладної медичної допомоги. Що саме стало причиною госпіталізації, виконавиця уточнювати не стала.
"Мені дуже шкода ділитися цією новиною, але останні кілька днів я була у лікарні, відновлюючись після невідкладної медичної допомоги, і не зможу виступити на ONE MusicFest. Мені розбиває серце те, що я не зможу побачити своїх шанувальників цими вихідними, і я дуже хотіла б бути там. Bardi Gang — дякую вам за розуміння, і я скоро повернуся кращою і сильнішою. Не хвилюйтеся. Люблю вас", — написала Cardi B.
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