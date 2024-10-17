Cardi B з'явилася на показі Victoria's Secret Fashion Show 2024

Співачка Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Американська співачка Cardi B відвідала показ Victoria's Secret Fashion Show 2024. Зірка підкреслила форми стильною сукнею із вирізами.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка з'явилась на показі у ніжно-рожевій кастом-сукні Dsquared2 із осінньої колекції 2024 року із відвертими вирізами. Вбрання вдало підкреслило її талію, стегна і ноги.

Зірка доповнила сукню хутряним пальто в тон та намистом від Jared Lehr.

Cardi B на показі Victoria's Secret. Фото: instagram.com/iamcardib/

Cardi B у сукні від Dsquared2. Фото: instagram.com/iamcardib/

Cardi B у спокусливому образі. Фото: instagram.com/iamcardib/

Нагадаємо, співачка ледве не втратила дитину. Також ми розповідали, що пліткують про розлучення Cardi B з репером Offset.