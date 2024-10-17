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Собрала все взгляды мужчин — Cardi B появилась на показе Victoria's Secret в роскошном платье

17 октября 2024 09:52
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Cardi B появилась на показе Victoria&#39;s Secret Fashion Show 2024
Певица Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Американская певица Cardi B посетила показ Victoria's Secret Fashion Show 2024. Звезда подчеркнула формы стильным платьем с вырезами.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Cardi B поразила в соблазнительном платье

Певица появилась на показе в нежно-розовом кастом-платье Dsquared2 из осенней коллекции 2024 года с откровенными вырезами. Наряд удачно подчеркнул ее талию, бедра и ноги.

Звезда дополнила платье меховым пальто в тон и ожерельем от Jared Lehr.

Cardi B на вечеринке
Cardi B на показе Victoria's Secret. Фото: instagram.com/iamcardib/
Cardi B примеряла роскошное платье
Cardi B в платье от Dsquared2. Фото: instagram.com/iamcardib/
Cardi B засветилась на показе Victoria's Secret
Cardi B в соблазнительном образе. Фото: instagram.com/iamcardib/

Напомним, певица чуть не потеряла ребенка. Также мы рассказывали, что сплетничают о разводе Cardi B с рэпером Offset.

Victoria's Secret зарубежные звезды Cardi B платье известные бренды

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