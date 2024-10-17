Собрала все взгляды мужчин — Cardi B появилась на показе Victoria's Secret в роскошном платье
17 октября 2024 09:52
Певица Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/
Американская певица Cardi B посетила показ Victoria's Secret Fashion Show 2024. Звезда подчеркнула формы стильным платьем с вырезами.
Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
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Певица появилась на показе в нежно-розовом кастом-платье Dsquared2 из осенней коллекции 2024 года с откровенными вырезами. Наряд удачно подчеркнул ее талию, бедра и ноги.
Звезда дополнила платье меховым пальто в тон и ожерельем от Jared Lehr.
Напомним, певица чуть не потеряла ребенка. Также мы рассказывали, что сплетничают о разводе Cardi B с рэпером Offset.
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