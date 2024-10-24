Cardi B экстренно госпитализировали накануне концерта - фото

Cardi B экстренно госпитализировали перед концертом — звезда обратилась к фанам
Репер Cardi B оказалась в больнице накануне своего концерта. Звезда попала в медучреждение еще 19 октября, однако только сейчас вышла на связь с поклонниками.
К своим фанатам Cardi B обратилась в Instagram.
Cardi B попала в больницу накануне концерта
В своих соцсетях звезда с грустью сообщила слушателям, что вынуждена отменить свое ближайшее выступление, которое должно было состояться на фестивале One Music Festival 26 октября.
Cardi B сообщила, что оказалась в больнице после неотложной медицинской помощи. Что именно послужило причиной госпитализации исполнительница уточнять не стала.
"Мне очень жаль делиться этой новостью, но последние несколько дней я была в больнице, восстанавливаясь после неотложной медицинской помощи, и не смогу выступить на ONE MusicFest. Мне разбивает сердце то, что я не смогу увидеть своих поклонников на этих выходных, и я очень хотела бы быть там. Bardi Gang - спасибо вам за понимание, и я скоро вернусь лучше и сильнее. Не волнуйтесь. Люблю вас", — написала Cardi B.
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