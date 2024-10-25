Невеста Криштиану Роналду попала в больницу — подробности, фото

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Невесту футболиста Криштиану Роналду, Джорджину Родригес, госпитализировали в больницу. После нескольких дней под наблюдением врачей модель вышла на связь с поклонниками.

Джорджина рассказала о своем состоянии в Instagram.

Читайте также:

Невеста Криштиану Роналду заболела пневмонией

Джорджину экстренно госпитализировали из-за обострения пневмонии. 30-летняя невеста футболиста провела в больнице четыре дня.

После выписки из медучреждения модель рассказала поклонникам, что уже чувствует себя лучше и поблагодарила медперсонал за хорошую работу.

"Наконец-то я вернулся домой! Я провел 4 дня в больнице с пневмонией, сейчас мне уже лучше, но я все еще восстанавливаюсь дома с семьей. Я должен сказать большое спасибо всему персоналу, врачам, медсестрам и всем остальным в больнице... Они так замечательно заботились обо мне, и я очень благодарна им за это. Спасибо вам всем за такое прекрасное пребывание", — написала Джорджина.

Джорджина Родригес выписалась из больницы. Фото: instagram.com/georginagio

Напомним, стало известно, что Cardi B попала в больницу перед концертом.

Ранее Виктор Розовый ответил, планирует ли вернуться на сцену после тяжелого ранения.