Криштиану Роналдо. Фото: Instagram/cristiano

Известный футболист Криштиану Роналду и Джорджина Родригес — одна из самых известных пар в мире спорта и моды. Вместе они воспитывают двух общих дочерей, а также детей Роналду от предыдущих отношений, создавая настоящую примерную семью, вызывающую восхищение поклонников по всему миру.

Недавно 30-летняя модель Джорджина Родригес поделилась в Instagram трогательным фото Роналду с младшей дочерью.

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На снимке 39-летний Криштиану нежно смотрит на свою дочь Беллу Эсмеральду. Отец и дочь уютно разместились на кровати, а маленькая Белла, которой весной 2024 года исполнилось два года, попивает из бутылочки, поглядывая на папу.

Роналда с маленькой дочерью. Фото: Instagram.com/georginagio

Это семейное фото вызвало волну эмоций среди поклонников, ведь история рождения Беллы была непростой — ее братик-близнец Эйнджел, к сожалению, не выжил во время родов. Этот день стал для пары одновременно радостным и трагическим.

Сколько всего детей в Роналду

Кроме Беллы, у пары также подрастает шестилетняя Алана Мартина, которая является еще одной дочерью Джорджины и Криштиану. Также у Роналду есть семилетние близнецы Ева и Матео, рожденные суррогатной матерью, и старший сын Криштиану-младший, которому недавно исполнилось 14 лет.

Роналду с детьми – Аланой и близнецами Евой и Матео. Фото: Instagram.com/georginagio

Личность матери старшего сына футболиста по-прежнему остается загадкой. По слухам, Джорджина стала приемной мамой для всех детей Роналду, и они воспитываются как одна большая семья.

Криштиану и Джорджина познакомились в 2016 году, когда Родригес работала в магазине Gucci в Мадриде. С тех пор их связь только окрепла. Сейчас семья проживает в Саудовской Аравии, где Криштиану играет за футбольный клуб "Аль-Наср".

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