Маленькая дочь Димопулос удивила всех своим достижением

Санта Димопулос. Фото: Instagram.com/santadimopulos

Известная украинская певица и блогер Санта Димопулос снова привлекла внимание поклонников к спортивным достижениям своей 5-летней дочери Софии. На этот раз она опубликовала фото, на котором София сидит в шпагате, показывая поразительную гибкость.

Новой публикацией с девочкой певица поделилась в своем Instagram.

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Отметим, что девочка упорно занимается гимнастикой и достигает новых результатов благодаря ежедневным тренировкам, которые проходят в Дубае, где она сейчас живет вместе с мамой.

Дочь Димопулос садится на шпагат. Фото: Instagram.com/santadimopulos

Самой Санте тоже есть чем похвастаться: на другом фото она позирует в спортивном наряде – лосинах и топе, демонстрируя, что и сама не пропускает тренировок. Как оказалось, София унаследовала от мамы не только обаяние, но и любовь к спорту и целеустремленность.

Санта тоже много времени уделяет спорту.

Отметим, что гимнастикой дочь Санты Димопулос занимается под наблюдением квалифицированных тренеров, и Санта неоднократно делилась с подписчиками видео с тренировками дочери. Ее отец, бизнесмен Игорь Кучеренко также поддерживает дочь в ее спортивных начинаниях.

Кроме Софии, Санта воспитывает старшего сына Даниэля, которого родила в предыдущем браке с шоуменом Андреем Джеджулой. Несмотря на развод, Санта пытается дать своим детям все лучшее и поддерживает их во всех начинаниях. Ее поклонники часто выражают восхищение не только спортивными достижениями Софии, но и преданностью Санты в роли мамы.

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