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Демі Мур страждала від анорексії через відомого продюсера

15 листопада 2024 13:07
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Демі Мур страждає на РХП
Акторка Демі Мур. Фото: Reuters
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Акторка Демі Мур страждає на розлад харчової поведінки. Відомий голлівудський продюсер неодноразово змушував її худнути.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Elle.

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Знаменитість розповіла про багаторічну боротьбу зі своїм тілом, яка призвела до розвитку розладу харчової поведінки. Зірка зізналась, що один із відомих продюсерів постійно змушував її худнути.

"Він відводив мене вбік. Це було дуже принизливо. Те, як я це засвоїла і як це привело мене до такого катування і жорстокості по відношенню до себе. Я багато разів змінювала своє тіло, виконуючи різні ролі, і я думаю, що обирала ці ролі, свідомо чи ні, заради самої можливості віднайти спокій і любов до себе", — поділилася зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У мемуарах 2019 року Мур розповіла, що її "одержимість" фізичними вправами стала серйозною проблемою під час підготовки до ролі морського адвоката у фільмі "Кілька хороших хлопців".

"Я не відчувала, що можу припинити тренування. Це була моя робота — вписатися в ту невблаганну військову форму, яку я мала одягнути через два місяці у фільмі", — писала акторка.

В той час Демі Мур подвоїла свої і без того надмірні фізичні навантаження, відмовилася від вуглеводів, бігала, їздила на велосипеді та займалася годинами на тренажерах.

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