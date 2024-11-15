Деми Мур страдает РХП

Актриса Деми Мур. Фото: Reuters

Актриса Деми Мур страдает расстройством пищевого поведения. Известный голливудский продюсер не раз заставлял ее худеть.

Об этом она рассказала в интервью Elle.

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Знаменитость рассказала о многолетней борьбе со своим телом, приведшей к развитию расстройства пищевого поведения. Звезда призналась, что один из известных продюсеров постоянно заставлял ее худеть.

"Он отводил меня в сторону. Это было очень унизительно. То, как я это усвоила и как это привело меня к такой пытке и жестокости по отношению к себе. Я много раз меняла свое тело, выполняя разные роли, и я думаю, что выбирала эти роли, сознательно или нет, ради самой возможности обрести покой и любовь к себе", — поделилась звезда.

В мемуарах 2019 Мур рассказала, что ее "одержимость" физическими упражнениями стала серьезной проблемой во время подготовки к роли морского адвоката в фильме "Несколько хороших парней".

"Я не чувствовала, что могу прекратить тренировку. Это была моя работа — вписаться в ту неумолимую военную форму, которую я должна была одеть через два месяца в фильме", — писала актриса.

Деми Мур удвоила свои и без того чрезмерные физические нагрузки, отказалась от углеводов, бегала, ездила на велосипеде и занималась часами на тренажерах.

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