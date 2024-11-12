Фігура 57-річної Памели Андерсон — результат несподіваних звичок

Памела Андерсон. Фото: Instagram.com/pamelaanderson

Американська акторка та модель Памела Андерсон, відома за роллю в "Рятівниках Малібу" і своїм статусом "секс-символу", продовжує дивувати шанувальників і цього разу новим підходом до життя. Памела зараз робить акцент у своїй зовнішності на природності, а тому часто з'являється на публіці без макіяжу.

Про це пише The Times.

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Вона майже не користується соцмережами і обмежує час, проведений із ґаджетами. 57-річна Памела розуміє, що сучасне життя занадто наповнене технологіями, тому свідомо обирає менше часу в онлайні.

Замість цього щоранку зустрічає світанок, складаючи список планів на день. Одне з її улюблених занять — це кулінарія, яка стала для неї способом самовираження та релаксу. Вона любить готувати, маринувати, експериментувати з рецептами, що робить її щасливою.

Памела Андерсон любить готувати. Фото: Instagram.com/pamelaanderson

Щоденні прогулянки також стали невід’ємною частиною життя Памели. Кожного дня вона проходить від 4 до 10 кілометрів, відчуваючи, як це заспокоює і заряджає енергією.

Окрім цього, акторка захоплюється читанням і переглядом старих фільмів, які нагадують їй про минулі часи. А ще вона має невелику ферму, де займається городництвом. Це для неї — зв'язок із природою та своїм корінням.

У 57 років Андерсон має прекрасну фігуру. Фото: Instagram.com/pamelaanderson

Новий стиль життя Памели оцінили й її дорослі сини, Брендон та Ділан. Раніше вони сприймали маму крізь призму її гламурного іміджу, але тепер пишаються її простими життєвими радощами.

Андерсон відзначила, що сини захоплюються тим, як вона з ентузіазмом працює на фермі, займається кулінарією та відкриває для себе нові захоплення.

"Тепер, коли вони бачать мене в цій життєвій ролі, я відчуваю, що ми всі стали ближчими. Їм подобається бачити, як я мариную овочі або готую гірчицю. Це новий етап, і всім від цього тільки краще", — зізналась Памела.

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