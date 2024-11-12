Фигура 57-летней Памелы Андерсон – результат неожиданных привычек

Памела Андерсон. Фото: Instagram.com/pamelaanderson

Американская актриса и модель Памела Андерсон, известная по роли в "Спасителях Малибу" и своим статусом "секс-символа", продолжает удивлять поклонников и на этот раз новым подходом к жизни. Памела сейчас делает акцент в своем облике на естественности, а потому часто появляется на публике без макияжа.

Об этом пишет The Times.

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Она почти не пользуется соцсетями и ограничивает время, проведенное с гаджетами. 57-летняя Памела понимает, что современная жизнь слишком наполнена технологиями, поэтому сознательно выбирает меньше времени в онлайне.

Вместо этого каждое утро встречает рассвет, составляя список планов в день. Одно из ее любимых занятий — это кулинария, ставшая для нее способом самовыражения и релакса. Она любит готовить, мариновать, экспериментировать с рецептами, что делает ее счастливой.

Памела Андерсон любит готовить. Фото: Instagram.com/pamelaanderson

Ежедневные прогулки тоже стали неотъемлемой частью жизни Памелы. Каждый день она проходит от 4 до 10 километров, чувствуя, как это успокаивает и заряжает энергией.

Кроме этого, актриса увлекается чтением и просмотром старых фильмов, напоминающих ей о прошлых временах. А еще у нее небольшая ферма, где занимается огородничеством. Это для нее — связь с природой и своими корнями.

В 57 лет у Андерсона прекрасная фигура. Фото: Instagram.com/pamelaanderson

Новый образ жизни Памелы оценили и ее взрослые сыновья, Брендон и Дилан. Раньше они воспринимали маму сквозь призму ее гламурного имиджа, но теперь гордятся ее простыми жизненными радостями.

Андерсон отметила, что сыновья увлекаются тем, как она с энтузиазмом работает на ферме, занимается кулинарией и открывает для себя новые увлечения.

"Теперь, когда они видят меня в этой жизненной роли, я чувствую, что мы все стали ближе. Им нравится видеть, как я мариную овощи или готовлю горчицу. Это новый этап, и всем от этого только лучше", — призналась Памела.

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