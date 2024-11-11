Дату релізу фільму про Майкла Джексона перенесли
Вже менш ніж за пів року в кінотеатрах мав вийти довгоочікуваний біографічний фільм "Майкл", який розповідає про життя поп-короля, співака Майкла Джексона. Втім кіностудія Lionsgate перенесла прем’єру байопіку.
Про це повідомляє видання NewsCentral.
Прем’єру фільму про Майкла Джексона перенесли
Реліз стрічки був запланований на 18 квітня 2025 рок. Втім тепер "Майкл" вийде на великі екрани 3 жовтня 2025-го. Про затримку оголосила студія Lionsgate, яка стоїть за проєктом, до якого прикута увага як шанувальників артиста, так і представників індустрії.
На біографічний фільм "Майкл", в якому головну роль зіграв племінник поп-короля, Джафар Джексон, в кіностудії великі сподівання. До цього вона випускала байопіки про таких легендарних артистів, як Елвіса Преслі, Елтона Джона та Фредді Мерк’юрі. Промокампанією займається студія Universal. За очікуваннями продюсерів, стрічка має зібрати в кінопрокаті понад мільярд доларів.
"Майкл" покаже різні аспекти життя та кар’єри Джексона, включно з його юридичними суперечками. Примітно, що у фільмі буде розглянуто судовий процес 1993 року, в якому співака звинуватили в сексуальному насильстві над дітьми. Справу він врегулював. А також судовий процес 2005 року в Санта-Барбарі (штат Каліфорнія), де Джексона було виправдано за окремими звинуваченнями в сексуальному насильстві над дітьми.
Зазначимо, що співак помер 25 червня 2009 року на 51-му році життя у своєму будинку неподалік Лос-Анджелеса. Причиною стало глибоке сп'яніння від вживання пропофолу і бензодіазепінів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що діти Майкла Джексона приїхали на похорон його брата. Також ми писали про п’ятірку найкращих дуетів Майкла Джексона.
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