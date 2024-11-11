Прем’єру фільму про Майкла Джексона перенесли

Американський співак Майкл Джексон. Фото: Instagram/michaeljackson

Вже менш ніж за пів року в кінотеатрах мав вийти довгоочікуваний біографічний фільм "Майкл", який розповідає про життя поп-короля, співака Майкла Джексона. Втім кіностудія Lionsgate перенесла прем’єру байопіку.

Про це повідомляє видання NewsCentral.

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Реліз стрічки був запланований на 18 квітня 2025 рок. Втім тепер "Майкл" вийде на великі екрани 3 жовтня 2025-го. Про затримку оголосила студія Lionsgate, яка стоїть за проєктом, до якого прикута увага як шанувальників артиста, так і представників індустрії.

На біографічний фільм "Майкл", в якому головну роль зіграв племінник поп-короля, Джафар Джексон, в кіностудії великі сподівання. До цього вона випускала байопіки про таких легендарних артистів, як Елвіса Преслі, Елтона Джона та Фредді Мерк’юрі. Промокампанією займається студія Universal. За очікуваннями продюсерів, стрічка має зібрати в кінопрокаті понад мільярд доларів.

"Майкл" покаже різні аспекти життя та кар’єри Джексона, включно з його юридичними суперечками. Примітно, що у фільмі буде розглянуто судовий процес 1993 року, в якому співака звинуватили в сексуальному насильстві над дітьми. Справу він врегулював. А також судовий процес 2005 року в Санта-Барбарі (штат Каліфорнія), де Джексона було виправдано за окремими звинуваченнями в сексуальному насильстві над дітьми.

Зазначимо, що співак помер 25 червня 2009 року на 51-му році життя у своєму будинку неподалік Лос-Анджелеса. Причиною стало глибоке сп'яніння від вживання пропофолу і бензодіазепінів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що діти Майкла Джексона приїхали на похорон його брата. Також ми писали про п’ятірку найкращих дуетів Майкла Джексона.