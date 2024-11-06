Діти Майкла Джексона попрощалися з рідною людиною — фото

Ліза Марі Преслі та співак Майкл Джексон. Фото: Reuters

Родина Майкла Джексона приїхала, щоб востаннє попрощатися з його братом Тіто. Засновник відомого гурту The Jackson помер місяць тому і артиста поховали на кладовищі Forest Lawn Memorial Park у Глендейлі, Каліфорнія.

Про це пише TMZ.

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Діти короля поп-музики, Періс і Бланкет Джексон прибули на похорон свого дядька Тіто. Прощання відбулось у Лос-Анджелесі. Артиста поховали на кладовищі Forest Lawn Memorial Park у Глендейлі. Там спочиває і його рідний брат Майкл.

На прощання прибули сотні людей. Зокрема, і третій брат Марлон Джексон та сестра Ла Тойя.

Похорон брата Майкла Джексона. Фото:

Mega

Тіто Джексон помер 16 вересня. Йому було 70 років. Деталей щодо причин немає, втім родина була шокована, коли це сталося.

"З важким серцем ми повідомляємо, що нашого улюбленого батька, члена Залу слави рок-н-ролу Тіто Джексона більше немає з нами. Ми шоковані, засмучені та розбиті горем. Наш батько був неймовірною людиною, яка дбала про всіх і про їхнє щастя", — написали тоді його сини Ті-Джея, Таджа і Тарілла.

Тіто Джексон. Фото: instagram.com/poppa3t

Нагадаємо, креативна ясновидиця заявила про шлюб з легендарним Майклом Джексоном. Також страхітлива пісня співака знову очолила музичні чарти.