Дети Майкла Джексона простились с родным человеком.

Лиза Мари Пресли и певец Майкл Джексон. Фото: Reuters

Семья Майкла Джексона приехала, чтобы в последний раз попрощаться с его братом Тито. Основатель известной группы The Jackson скончался месяц назад и артиста похоронили на кладбище Forest Lawn Memorial Park в Глендейле, Калифорния.

Об этом пишет TMZ.

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Дети короля поп-музыки, Пэрис и Бланкет Джексон прибыли на похороны своего дяди Тито. Прощание прошло в Лос-Анджелесе. Артиста похоронили на кладбище Forest Lawn Memorial Park в Глендейле. Там покоится и его родной брат Майкл.

На прощание прибыли сотни людей. В частности, третий брат Марлон Джексон и сестра Ла Тойя.

Похороны брата Майкла Джексона. Фото:

Mega

Тито Джексон скончался 16 сентября. Ему было 70 лет. Деталей по поводу причин нет, впрочем, семья была шокирована, когда это произошло.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что нашего любимого отца, члена Зала славы рок-н-ролла Тито Джексона больше нет с нами. Мы шокированы, расстроены и разбиты горем. Наш отец был невероятным человеком, который заботился обо всех и об нашем счастье", — написали тогда его сыновья Ти-Джей, Таджа и Тарилла.

Тито Джексон. Фото: instagram.com/poppa3t

Напомним, креативная ясновидящая заявила о браке с легендарным Майклом Джексоном. Также устрашающая песня певца снова возглавила музыкальный чарт.