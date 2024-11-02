Трек Майкла Джексона очолив чарти на Гелловін — відео

Моторошна пісня Майкла Джексона на першому місці в Apple Music
Пісня співака Майкла Джексона очолила чарти на Гелловін. Легендарний трек "Thriller" піднявся на перше місце у рейтингу Apple Music США.
Про це пишуть на thatgrapejuice.net.
"Thriller" Майкла Джексона очолив чарти
Щороку на Гелловін люди по всьому світу згадують про моторошну пісню Майкла Джексона "Thriller". Король поп-музики випустив її у 1982 році.
Втім, і цьогоріч вона очолила американський чарт Apple Music, у світовому ж тримається на другому місці. Кліп та трек можна назвати гімном сезону.
Нагадаємо, фільм, який знімають про співака Майкла Джексона, має зібрати мільярдні каси. Також ми розповідали про найкращі музичні дуети артиста.
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