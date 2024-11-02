Трек Майкла Джексона очолив чарти на Гелловін — відео

Український співак Майкл Джексон у кліпі Thriller. Фото: скриншот

Пісня співака Майкла Джексона очолила чарти на Гелловін. Легендарний трек "Thriller" піднявся на перше місце у рейтингу Apple Music США.

Про це пишуть на thatgrapejuice.net.

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"Thriller" Майкла Джексона очолив чарти

Щороку на Гелловін люди по всьому світу згадують про моторошну пісню Майкла Джексона "Thriller". Король поп-музики випустив її у 1982 році.

Втім, і цьогоріч вона очолила американський чарт Apple Music, у світовому ж тримається на другому місці. Кліп та трек можна назвати гімном сезону.

Топ-100 пісень світу у Apple Music. Фото: скриншот

Нагадаємо, фільм, який знімають про співака Майкла Джексона, має зібрати мільярдні каси. Також ми розповідали про найкращі музичні дуети артиста.