Фільм про Майкла Джексона — сподівання творців

Співак Майкл Джексон. Фото: скриншот

Медіакорпорація Universal покладає дуже великі сподівання на майбутній байопік Антуана Фукуа про Майкла Джексона. Студія збирається у наступному році досягти позначки в 2 мільярди доларів у світовому кінопрокаті.

Про це пише World of Reel.

Читайте також:

Кіно про Майкла Джексона

Представники Universal готують масштабну маркетингову кампанію з безпрецедентною промоцією та інвестиціями, оскільки очікують, що касові збори перевищать позначку у $2 млрд. по всьому світу.

На сьогоднішній день найкасовішим фільмом Lionsgate є фільм 2013 року "Голодні ігри: У вогні полум'я", який зібрав 865 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Прем'єра стрічки запланована на 18 квітня 2025 року. Головну роль у ній зіграє племінник покійного короля поп-музики Джафар Джексон.

Нагадаємо, співак Майкл Джексон мріяв стати героєм бондіани. Також у мережі шириться теорія, що артист побився з репером Тупаком Шакуром.