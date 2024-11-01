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Universal очікують, що стрічка про Майкла Джексона збере мільярди

1 листопада 2024 00:30
Ганна Корешкова - Редактор
Фільм про Майкла Джексона — сподівання творців
Співак Майкл Джексон. Фото: скриншот
Ганна Корешкова - Редактор

Медіакорпорація Universal покладає дуже великі сподівання на майбутній байопік Антуана Фукуа про Майкла Джексона. Студія збирається у наступному році досягти позначки в 2 мільярди доларів у світовому кінопрокаті.

Про це пише World of Reel.

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Представники Universal готують масштабну маркетингову кампанію з безпрецедентною промоцією та інвестиціями, оскільки очікують, що касові збори перевищать позначку у $2 млрд. по всьому світу. 

На сьогоднішній день найкасовішим фільмом Lionsgate є фільм 2013 року "Голодні ігри: У вогні полум'я", який зібрав 865 мільйонів доларів у світовому прокаті. 

Прем'єра стрічки запланована на 18 квітня 2025 року. Головну роль у ній зіграє племінник покійного короля поп-музики Джафар Джексон.

Нагадаємо, співак Майкл Джексон мріяв стати героєм бондіани. Також у мережі шириться теорія, що артист побився з репером Тупаком Шакуром. 

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