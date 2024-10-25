Майкл Джексон хотів стати Джеймсом Бондом

Легендарний співак Майкл Джексон. Фото: скриншот YouTube

У новій книзі Роберта Селлерса "У пошуках Бонда", йдеться про те, що король поп-музики Майкл Джексон вважав себе гідним претендентом на роль головного британського шпигуна. Легендарний співак любив зніматися в кіно.

Про це пише The Daily Mail.

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Король поп-музики у 1978 року він знявся разом з Дайаною Росс в екранізації бродвейського мюзиклу "Віз" за казкою "Дивовижний Чарівник з Країни Оз" і відчув те, що він обожнює зйомки у кіно.

І хоча йому не вистачало статури Джеймса Бонда, сам легендарний музикант не бачив жодних перешкод. Нехай він був маленьким і худорлявим, але, за словами його тодішнього агента Майкла Овітца, у нього було все, що потрібно для агента 007.

Майкл Джексон наполягав своєму голлівудському агенту Майклу Овітцу на тому, що саме він має стати наступним Бондом.

"Я рішуче кивнув головою, ніби справді обдумуючи можливості. Тоді я сказав. "Ти худорлявий. Ти занадто чутливий. Тобі не будуть довіряти. Ти, звісно, був би чудовим у цьому, але це було б погано для тебе", — пригадав Овітц.

Нагадаємо, Майкл Джексон шукав відому селебріті на вечірках скандального P. Diddy. Також культовий альбом співака знову очолив чарти — чому так сталось.