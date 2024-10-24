Майкл Джексон переміг Тупака Шакура у бійці на кулаках — правда чи міф

Співак Майкл Джексон. Фото: скриншот

У мережі поширюють чутки, немов дві загиблі легенди естради Майкл Джексон і Тупак Шакур мають спільне кримінальне минуле. Мовляв, артисти одного разу побилися.

Про це пише видання Marca.

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Пригадав чутки з минулого відомий боксерський репортер і ведучий Fight Hub TV Маркос Віллегас. Він написав:

"Я щойно бачив кліп, на якому хтось розповідає історію про те, що Майкл Джексон переміг Тупака в кулачному бою. Це не правда, правда? Уявіть його праву руку та хук, що летить у твій "гриль"?".

Ідея сутички між Джексоном та Тупаком розбурхала мережу. Однак, звучить, як міська легенда. Фактичних доказів немає, але Майкл теоретично міг перемогти. Адже його батько був боксером і навчав хлопця. Водночас варто врахувати його танцювальні здібності (а саме координацію).

Потрібно зазначити, що немає жодних підтверджень, що ця бійка була в реальності, а не лише прояв фантазії фанатів зірок.

Нагадаємо, Майкл Джексон шукав відому селебріті на вечірках скандального P. Diddy. Також культовий альбом співака знову очолив чарти — чому так сталось.