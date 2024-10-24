Майкл Джексон победил Тупака Шакура в драке на кулаках – правда или миф

Майкл Джексон подрался с Тупаком Шакуром — шокирующие слухи из прошлого
В сети распространяют слухи, будто две погибшие легенды эстрады Майкл Джексон и Тупак Шакур имеют общее криминальное прошлое. Мол, артисты однажды подрались.
Об этом пишет издание Marca.
Майкл Джексон действительно ударил Тупака Шакура?
Вспомнил слухи из прошлого известный боксерский репортер и ведущий Fight Hub TV Маркос Виллегас. Он написал:
"Я только что видел клип, в котором кто-то рассказывает историю о том, что Майкл Джексон победил Тупака в кулачном бою. Это не правда, правда? Представьте его правую руку и летящий в твой "гриль" хук?"
Michael Jackson Beat Up Tupac? 😳 #TheFinalChief pic.twitter.com/iR8qbpGp1a— Darvid 🐢🪶🏹 (@darvidosiris) October 22, 2024
Идея стычки между Джексоном и Тупаком взбудоражила сеть. Однако звучит как городская легенда. Фактических улик нет, но Майкл теоретически мог победить. Его отец ведь был боксером и учил парня. В то же время следует учесть его танцевальные способности (а именно координацию).
Следует отметить, что нет никаких подтверждений, что эта драка была в реальности, а не только проявление фантазии фанатов звезд.
Напомним, Майкл Джексон искал известного селебрита на вечеринках скандального P. Diddy. Также культовый альбом певец снова возглавил чарты — почему так произошло.
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