Майкл Джексон победил Тупака Шакура в драке на кулаках – правда или миф

Певец Майкл Джексон. Фото: скриншот

В сети распространяют слухи, будто две погибшие легенды эстрады Майкл Джексон и Тупак Шакур имеют общее криминальное прошлое. Мол, артисты однажды подрались.

Об этом пишет издание Marca.

Читайте также:

Майкл Джексон действительно ударил Тупака Шакура?

Вспомнил слухи из прошлого известный боксерский репортер и ведущий Fight Hub TV Маркос Виллегас. Он написал:

"Я только что видел клип, в котором кто-то рассказывает историю о том, что Майкл Джексон победил Тупака в кулачном бою. Это не правда, правда? Представьте его правую руку и летящий в твой "гриль" хук?"

Идея стычки между Джексоном и Тупаком взбудоражила сеть. Однако звучит как городская легенда. Фактических улик нет, но Майкл теоретически мог победить. Его отец ведь был боксером и учил парня. В то же время следует учесть его танцевальные способности (а именно координацию).

Следует отметить, что нет никаких подтверждений, что эта драка была в реальности, а не только проявление фантазии фанатов звезд.

Напомним, Майкл Джексон искал известного селебрита на вечеринках скандального P. Diddy. Также культовый альбом певец снова возглавил чарты — почему так произошло.