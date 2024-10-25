Майкл Джексон хотел стать Джеймсом Бондом

Легендарный певец Майкл Джексон. Фото: скриншот YouTube

В новой книге Роберта Селлерса "В поисках Бонда" говорится, что король поп-музыки Майкл Джексон считал себя достойным претендентом на роль главного британского шпиона. Легендарный певец любил сниматься в кино.

Об этом пишет The Daily Mail.

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Майкл Джексон любил роли в кино

Король поп-музыки в 1978 году он снялся вместе с Дайаной Росс в экранизации бродвейского мюзикла "Виз" по сказке "Удивительный Волшебник из Страны Оз" и почувствовал то, что он обожает съемки в кино.

И хотя ему не хватало телосложения Джеймса Бонда, сам легендарный музыкант не видел никаких препятствий. Пусть он был маленьким и худощавым, но, по словам его тогдашнего агента Майкла Овитца, у него было все, что нужно для агента 007.

Майкл Джексон настаивал своему голливудскому агенту Майклу Овитцу на том, что именно он должен стать следующим Бондом.

"Я решительно кивнул головой, словно действительно обдумывая возможности. Тогда я сказал: "Ты худощав. Ты слишком чувствителен. Тебе не будут доверять. Ты, конечно, был бы прекрасен в этом, но это было бы плохо для тебя"", — вспомнил Овитц.

Напомним, Майкл Джексон искал известного селебрити на вечеринках скандального P. Diddy. Также культовый альбом певец снова возглавил чарты — почему так произошло.