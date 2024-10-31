Найпопулярніші дуети Майкла Джексона

Топ-5 найкращих дуетів Майкла Джексона
Протягом своєї неймовірно успішної кар'єри легенда попмузики Майкл Джексон не часто записував і виконував дуети.
Редакція Новини.LIVE підібрали дуети поп-короля, які залишили значний слід в музичній індустрії.
Дуети Майкла Джексона
"The Girl Is Mine" з Полом Маккартні (1982)
Ця пісня з альбому Thriller є одним з найбільш відомих дуетів Джексона. У ньому поєднується поп-стиль Джексона з більш м'яким звучанням Маккартні. Пісня розповідає про суперництво двох чоловіків за серце однієї жінки.
"Scream" з Джанет Джексон (1995)
Дует із сестрою Джанет став потужним вираженням емоцій Майкла на переслідування ЗМІ. Пісня увійшла до його альбому HIStory і на неї було знято найдорожчий кліп на той час.
"Whatzupwitu" з Едді Мерфі (1993)
Найнеочікуваніший дует з популярним актором і коміком. Вони створили веселу і позитивну пісню з відеокліпом, де обидва танцюють енергійні танці.
"The Way You Make Me Feel" з Брітні Спірс (2001)
Зірки разом виступили на святкуванні 30-річчя сольної кар'єри Джексона в Madison Square Garden. Цей дует став одним із найяскравіших моментів шоу. Брітні Спірс була на піку популярності у той час, і їхня співпраця підкреслила зв'язок між двома поколіннями поп-зірок. Хоча студійної версії цієї пісні не існує, живий виступ викликав справжній фурор серед фанатів.
"Hold My Hand" з Akon (2010)
Ця пісня стала символом об'єднання двох епох музики. Спільний трек з відомим виконавцем Akon був записаний ще до смерті Джексона і набув популярності завдяки своєму позитивному меседжу.
Нагадаємо, співак Майкл Джексон мріяв стати героєм бондіани. Також у мережі шириться теорія, що артист побився з репером Тупаком Шакуром.
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