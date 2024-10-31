Найпопулярніші дуети Майкла Джексона

Співаки Майкл Джексон та Брітні Спірс. Фото: скриншот YouTube

Протягом своєї неймовірно успішної кар'єри легенда попмузики Майкл Джексон не часто записував і виконував дуети.

Редакція Новини.LIVE підібрали дуети поп-короля, які залишили значний слід в музичній індустрії.

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Дуети Майкла Джексона

"The Girl Is Mine" з Полом Маккартні (1982)

Ця пісня з альбому Thriller є одним з найбільш відомих дуетів Джексона. У ньому поєднується поп-стиль Джексона з більш м'яким звучанням Маккартні. Пісня розповідає про суперництво двох чоловіків за серце однієї жінки.

"Scream" з Джанет Джексон (1995)

Дует із сестрою Джанет став потужним вираженням емоцій Майкла на переслідування ЗМІ. Пісня увійшла до його альбому HIStory і на неї було знято найдорожчий кліп на той час.

"Whatzupwitu" з Едді Мерфі (1993)

Найнеочікуваніший дует з популярним актором і коміком. Вони створили веселу і позитивну пісню з відеокліпом, де обидва танцюють енергійні танці.

"The Way You Make Me Feel" з Брітні Спірс (2001)

Зірки разом виступили на святкуванні 30-річчя сольної кар'єри Джексона в Madison Square Garden. Цей дует став одним із найяскравіших моментів шоу. Брітні Спірс була на піку популярності у той час, і їхня співпраця підкреслила зв'язок між двома поколіннями поп-зірок. Хоча студійної версії цієї пісні не існує, живий виступ викликав справжній фурор серед фанатів.

"Hold My Hand" з Akon (2010)

Ця пісня стала символом об'єднання двох епох музики. Спільний трек з відомим виконавцем Akon був записаний ще до смерті Джексона і набув популярності завдяки своєму позитивному меседжу.

Нагадаємо, співак Майкл Джексон мріяв стати героєм бондіани. Також у мережі шириться теорія, що артист побився з репером Тупаком Шакуром.