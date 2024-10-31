Самые популярные дуэты Майкла Джексона

Певцы Майкл Джексон и Бритни Спирс. Фото: скриншот YouTube

В течение своей невероятно успешной карьеры легенда попмузыки Майкл Джексон не часто записывал и исполнял дуэты.

Редакция Новини.LIVE подобрали дуэты поп-короля, которые оставили значительный след в музыкальной индустрии.

Читайте также:

Дуэты Майкла Джексона

"The Girl Is Mine" с Полом Маккартни (1982)

Эта песня из альбома Thriller является одним из самых известных дуэтов Джексона. В нем совмещается поп-стиль Джексона с более мягким звучанием Маккартни. Песня рассказывает о соперничестве двух мужчин за сердце одной женщины.

"Scream" из Джанет Джексон (1995)

Дуэт с сестрой Джанет стал мощным выражением эмоций Майкла на преследование СМИ. Песня вошла в его альбом HIStory и на нее был снят самый дорогой клип того времени.

"Whatzupwitu" из Эдди Мерфи (1993)

Самый неожиданный дуэт с популярным актером и комиком. Они создали веселую и позитивную песню с видеоклипом, где оба танцуют энергичные танцы.

"The Way You Make Me Feel" из Бритни Спирс (2001)

Звезды вместе выступили на праздновании 30-летия сольной карьеры Джексона в Madison Square Garden. Этот дуэт стал одним из самых ярких моментов шоу. Бритни Спирс была на пике популярности в то время, и их сотрудничество подчеркнуло связь между двумя поколениями поп-звезд. Хотя студийной версии этой песни не существует, живое выступление произвело настоящий фурор среди фанатов.

"Hold My Hand" из Akon (2010)

Эта песня стала символом объединения двух эпох музыки. Совместный трек с известным исполнителем Akon был записан еще до смерти Джексона и приобрел популярность благодаря своему положительному месседжу.

Напомним, певец Майкл Джексон мечтал стать героем бондианы. Также в сети распространяется теория, что артист подрался с рэпером Тупаком Шакуром.