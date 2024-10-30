Майкл Джексон змінився до невпізнаваності — хвороба чи пластика

Співак Майкл Джексон. Фото: скриншот

Легендарний співак Майкл Джексон дивував світ не лише чудовим голосом та фантастичною хореографією, а й зміною зовнішності. Перед смертю артист мав зовсім інакший вигляд, ніж коли його вперше побачили на сцені.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому так сталося.

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Майкл Джексон хворів на вітиліго

Король поп-музики Майкл Джексон хворів на рідкісне шкірне захворювання вітиліго. Його шкіра покривалась білими плямами і єдине, що радять таким пацієнтам — змиритися. Однак, співак не був до цього готовий.

На початку 1990-х він зробив операцію освітлення шкіри. Преса звинуватила Джексона в тому, що він нібито соромиться свого походження та відтінку тіла. Артист одразу зробив заяву і пояснив:

"Послухайте, я не відбілюю шкіру спеціально, в мене серйозна шкірна хвороба. Я не можу контролювати зміну кольору мого тіла".

Операція допомогла Джексону лиш на деякий час, але білі плями почали повертатись. Надалі співак приховував свої проблеми від косметичним гримом і з прогресуванням захворювання, відтінок макіяжу ставав все світлішим. До слова, вітиліго передалось старшому синові — Принсу Майклові Джозефу Джексонові.

Скільки пластичних операцій зробив Майкл Джексон?

Співак визнав, що ліг під ніж пластичного хірурга в 1979-му році. Він наважився на ринопластику після того, як зламав ніс під час танців.

У подкасті The Steven Sulley Study прозвучала думка, що Майкл Джексон зробив цю операцію також і через насмішки батька Джо Джексона. Він глумився над його нібито великим носом.

"Ти отримав це не від мене, ти отримав це від своєї матері. Ти не отримав це з боку моєї сім’ї", — казав батько Майклу.

Пізніше Джексон зізнався і в штучному походженні ямочки на підборідді, втім всі інші маніпуляції — заперечував.

Артист помер у 50 років від передозування хірургічним анестетиком пропофолом, який йому призначив лікар. Вся правда про любов до пластики зірки стала явною, коли опублікували звіт про розтин.

У документі йшлося про десятки шрамів та слідів косметичних операцій. Зокрема, два хірургічні шрами за вухами та ще два з обох боків ніздрів. Також були шрами біля основи його шиї, на руках і зап’ястях. Артист зробив приблизно 13 маніпуляцій зі своїм обличчям.

Нагадаємо, співак Майкл Джексон мріяв стати героєм бондіани. Також у мережі шириться теорія, що артист побився з репером Тупаком Шакуром.