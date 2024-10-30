Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Хвороба чи пластика — чому зовнішність Майкла Джексона змінилась arrow

Хвороба чи пластика — чому зовнішність Майкла Джексона змінилась

30 жовтня 2024 00:30
Валерія Соколенко - Редактор
Майкл Джексон змінився до невпізнаваності — хвороба чи пластика
Співак Майкл Джексон. Фото: скриншот
Валерія Соколенко - Редактор

Легендарний співак Майкл Джексон дивував світ не лише чудовим голосом та фантастичною хореографією, а й зміною зовнішності. Перед смертю артист мав зовсім інакший вигляд, ніж коли його вперше побачили на сцені. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому так сталося. 

Читайте також:

Майкл Джексон хворів на вітиліго

Король поп-музики Майкл Джексон хворів на рідкісне шкірне захворювання вітиліго. Його шкіра покривалась білими плямами і єдине, що радять таким пацієнтам — змиритися. Однак, співак не був до цього готовий. 

На початку 1990-х він зробив операцію освітлення шкіри. Преса звинуватила Джексона в тому, що він нібито соромиться свого походження та відтінку тіла. Артист одразу зробив заяву і пояснив: 

"Послухайте, я не відбілюю шкіру спеціально, в мене серйозна шкірна хвороба. Я не можу контролювати зміну кольору мого тіла".

Операція допомогла Джексону лиш на деякий час, але білі плями почали повертатись. Надалі співак приховував свої проблеми від косметичним гримом і з прогресуванням захворювання, відтінок макіяжу ставав все світлішим. До слова, вітиліго передалось старшому синові — Принсу Майклові Джозефу Джексонові.

Скільки пластичних операцій зробив Майкл Джексон?

Співак визнав, що ліг під ніж пластичного хірурга в 1979-му році. Він наважився на ринопластику після того, як зламав ніс під час танців. 

У подкасті The Steven Sulley Study прозвучала думка, що Майкл Джексон зробив цю операцію також і через насмішки батька Джо Джексона. Він глумився над його нібито великим носом. 

"Ти отримав це не від мене, ти отримав це від своєї матері. Ти не отримав це з боку моєї сім’ї", — казав батько Майклу.

Пізніше Джексон зізнався і в штучному походженні ямочки на підборідді, втім всі інші маніпуляції — заперечував. 

Артист помер у 50 років від передозування хірургічним анестетиком пропофолом, який йому призначив лікар. Вся правда про любов до пластики зірки стала явною, коли опублікували звіт про розтин. 

У документі йшлося про десятки шрамів та слідів косметичних операцій. Зокрема, два хірургічні шрами за вухами та ще два з обох боків ніздрів. Також були шрами біля основи його шиї, на руках і зап’ястях. Артист зробив приблизно 13 маніпуляцій зі своїм обличчям. 

Нагадаємо, співак Майкл Джексон мріяв стати героєм бондіани. Також у мережі шириться теорія, що артист побився з репером Тупаком Шакуром. 

співак США хвороба Майкл Джексон пластична хірургія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 ВЛК під час відстрочки — виняток, коли це можливо

00:30 Взимку годинами можемо залишитись без світла — голова Укренерго

00:08 Солдати КНДР перебувають в 50 км від кордону з Україною, — ЗМІ

29 жовтня 2024

23:56 У Курській області заявили про атаку БпЛА — відео наслідків

23:54 Серед солдатів КНДР у Росії є підлітки — дані розвідки

23:53 На Закарпатті судили жінку, яка переправляла чоловіків за кордон

23:31 Київ затягнув смог — в яких районах найбільша небезпека

23:31 У ЗСУ заявили, що на півдні перебувають 200 тис. росіян — відео

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

23:02 Холод насувається — яка погода буде в Одесі 30 жовтня

22:59 МОЗ запровадило санкції проти очільників МСЕК — що заборонили

00:30 ВЛК під час відстрочки — виняток, коли це можливо

00:30 Взимку годинами можемо залишитись без світла — голова Укренерго

00:08 Солдати КНДР перебувають в 50 км від кордону з Україною, — ЗМІ

29 жовтня 2024

23:56 У Курській області заявили про атаку БпЛА — відео наслідків

23:54 Серед солдатів КНДР у Росії є підлітки — дані розвідки

23:53 На Закарпатті судили жінку, яка переправляла чоловіків за кордон

23:31 Київ затягнув смог — в яких районах найбільша небезпека

23:31 У ЗСУ заявили, що на півдні перебувають 200 тис. росіян — відео

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

23:02 Холод насувається — яка погода буде в Одесі 30 жовтня

22:59 МОЗ запровадило санкції проти очільників МСЕК — що заборонили

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні