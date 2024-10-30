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Болезнь или пластика — почему вид Майкла Джексона изменился

30 октября 2024 00:30
Валерия Соколенко - Редактор
Майкл Джексон изменился до неузнаваемости - болезнь или пластика
Певец Майкл Джексон. Фото: скриншот
Валерия Соколенко - Редактор

Легендарный певец Майкл Джексон удивлял мир не только отличным голосом и фантастической хореографией, но и изменением внешности. Перед смертью артист выглядел совсем иначе, чем когда его впервые увидели на сцене.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему так произошло.

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Майкл Джексон болел витилиго

Король поп-музыки Майкл Джексон болел редким кожным заболеванием витилиго. Его кожа покрывалась белыми пятнами и единственное, что советуют таким пациентам — смириться. Однако певец не был к этому готов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майкл Джексон (@michaeljackson)

В начале 1990-х он совершил операцию осветления кожи. Пресса обвинила Джексона в том, что он стыдится своего происхождения и оттенка тела. Артист сразу сделал заявление и объяснил:

"Послушайте, я не отбеливаю кожу специально, у меня серьезная кожная болезнь. Я не могу контролировать изменение цвета моего тела".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майкл Джексон (@michaeljackson)

Операция помогла Джексону лишь на время, но белые пятна начали возвращаться. В дальнейшем певец скрывал свои проблемы косметическим гримом и с прогрессированием заболевания, оттенок макияжа становился все светлее. К слову, витилиго передалось старшему сыну — Принсу Майклу Джозефу Джексону.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майкл Джексон (@michaeljackson)

Сколько пластических операций сделал Майкл Джексон?

Певец признал, что лег под нож пластического хирурга в 1979 году. Он отважился на ринопластику после того, как сломал нос во время танцев.

В подкасте The Steven Sulley Study прозвучало мнение, что Майкл Джексон сделал эту операцию также и из-за насмешки отца Джо Джексона. Он глумился над его якобы большим носом.

"Ты получил это не от меня, ты получил это от своей матери. Ты не получил это со стороны моей семьи", — говорил отец Майклу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майкл Джексон (@michaeljackson)

Позже Джексон признался и в искусственном происхождении ямочки на подбородке, но все остальные манипуляции — возражал.

Артист умер в 50 лет от передозировки хирургическим анестетиком пропофолом, назначенным ему врачом. Вся правда о любви к пластике звезды стала очевидной, когда опубликовали отчет о вскрытии.

В документе речь шла о десятках шрамов и следах косметических операций. В частности, два хирургических шрама за ушами и еще две с обеих сторон ноздрей. Также были шрамы у основания его шеи, на руках и запястьях. Артист совершил примерно 13 манипуляций со своим лицом.

Напомним, певец Майкл Джексон мечтал стать героем бондианы. Также в сети распространяется теория, что артист подрался с рэпером Тупаком Шакуром.

певец США болезнь Майкл Джексон пластическая хирургия

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