Фильм о Майкле Джексоне — надежды создателей

Universal ожидают, что лента о Майкле Джексоне соберет миллиарды
Медиакорпорация Universal возлагает очень большие надежды на будущий байопик Антуана Фукуа о Майкле Джексоне. Студия собирается в следующем году достичь отметки в 2 миллиарда долларов в мировом кинопрокате.
Об этом пишет World of Reel.
Кино о Майкле Джексоне
Представители Universal готовят масштабную маркетинговую кампанию с беспрецедентным продвижением и инвестициями, поскольку ожидают, что кассовые сборы превысят отметку в 2 млрд долларов во всем мире.
На сегодняшний день самым кассовым фильмом Lionsgate является фильм 2013 года "Голодные игры: В огне пламени", собравший 865 миллионов долларов в мировом прокате.
Премьера фильма запланирована на 18 апреля 2025 года. Главную роль в ней сыграет племянник покойного короля поп-музыки Джафар Джексон.
Напомним, певец Майкл Джексон мечтал стать героем бондианы. Также в сети распространяется теория, что артист подрался с рэпером Тупаком Шакуром.
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