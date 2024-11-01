Фильм о Майкле Джексоне — надежды создателей

Певец Майкл Джексон. Фото: скриншот

Медиакорпорация Universal возлагает очень большие надежды на будущий байопик Антуана Фукуа о Майкле Джексоне. Студия собирается в следующем году достичь отметки в 2 миллиарда долларов в мировом кинопрокате.

Об этом пишет World of Reel.

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Представители Universal готовят масштабную маркетинговую кампанию с беспрецедентным продвижением и инвестициями, поскольку ожидают, что кассовые сборы превысят отметку в 2 млрд долларов во всем мире.

На сегодняшний день самым кассовым фильмом Lionsgate является фильм 2013 года "Голодные игры: В огне пламени", собравший 865 миллионов долларов в мировом прокате.

Премьера фильма запланирована на 18 апреля 2025 года. Главную роль в ней сыграет племянник покойного короля поп-музыки Джафар Джексон.

Напомним, певец Майкл Джексон мечтал стать героем бондианы. Также в сети распространяется теория, что артист подрался с рэпером Тупаком Шакуром.